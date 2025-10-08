Raphinha đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng châu Âu, sau khi MU thể hiện mong muốn có anh vào mùa hè năm sau.

Các nguồn tin từ Tây Ban Nha thân với Raphinha cho biết, MU dự định sẽ gửi đề nghị “khủng” lên tới 120 triệu euro để đưa anh trở lại Premier League.

MU sẵn sàng phá kỷ lục mua Raphinha. Ảnh: FCB

Theo Fichajes, với các điều khoản đi kèm, thương vụ thể thể tăng lên mức 150 triệu euro tùy theo thành tích.

Raphinha, dưới thời HLV Hansi Flick, đã tỏa sáng rực rỡ tại Barca. Anh được xem là ngôi sao tấn công chủ chốt của đội bóng xứ Catalunya.

Mùa giải 2024/25, Raphinha đạt phong độ phi thường với 34 bàn thắng và 25 kiến tạo sau 57 trận, thành tích giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga.

Sự đa năng và khả năng tạo đột biến của anh đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ MU.

“Quỷ Đỏ” đang xem Raphinha là chìa khóa để vực dậy đội hình, khôi phục vị thế tại Premier League và châu Âu.

Đối với Barcelona, tình hình tài chính eo hẹp khiến họ có thể cân nhắc bán đi ngôi sao của mình nếu nhận được một lời đề nghị không thể chối từ.

Mặc dù vậy, việc Raphinha vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2028 giúp Barca có được vị thế đàm phán vững chắc hơn, và CLB kiên quyết giữ mức giá tối thiểu là 120 triệu euro.

Quyết định cuối cùng sẽ là một cuộc giằng co giữa tham vọng tái thiết của MU và áp lực cân bằng tài chính của Barca.

Nếu thương vụ được thông qua, đó sẽ là một thông điệp mạnh mẽ về ý định trở lại đỉnh cao của MU tại Premier League.