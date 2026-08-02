Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo việc ăn hàu, đặc biệt là hàu sống, có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Trong nghiên cứu đăng trên Nature, các chuyên gia Đại học Havard (Mỹ) cho biết hàu là thực phẩm ít chất béo, giàu protein và ít chứa các chất ô nhiễm như thủy ngân so với nhiều loại hải sản khác. Nguyên nhân là hàu sống gần đáy chuỗi thức ăn và có vòng đời ngắn.

Hàu nổi bật nhờ hàm lượng kẽm cao. Một số phân tích trên chuột cho thấy chiết xuất từ hàu có thể làm tăng testosterone và cải thiện hành vi giao phối nhưng tác dụng này hiện chưa được chứng minh rõ ràng ở người. Dù vậy, kẽm vẫn rất cần thiết đối với sự phát triển, chức năng miễn dịch và quá trình lành vết thương. Thiếu kẽm có thể gây chậm phát triển, suy giảm miễn dịch và lâu hồi phục sau chấn thương.

Hàu sống là món ăn yêu thích của nhiều người nhưng không được các chuyên gia khuyến khích. Ảnh: Ban Mai

Chỉ 2 con hàu đã có thể đáp ứng, thậm chí vượt nhu cầu vitamin B12 hằng ngày. Đây là dưỡng chất quan trọng đối với quá trình tạo năng lượng và hoạt động của não bộ, đặc biệt là trí nhớ. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 1/5 số người cao tuổi và 1/10 số người ăn thuần chay thiếu vitamin B12.

Ngoài ra, hàu còn chứa omega-3 có lợi cho tim mạch và hệ tuần hoàn, đồng thời cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu sắt mỗi ngày, hỗ trợ tạo năng lượng.

Chuyên gia dinh dưỡng Rob Hobson (Anh) nhận định: "Đây là một trong những loại hải sản giàu dinh dưỡng nhất". Theo ông, hàu cung cấp protein chất lượng cao cùng vitamin B12, selen, đồng, iốt và omega-3 trong khi lại chứa rất ít calo.

Chuyên gia Hobson cũng lưu ý cách ăn có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dưỡng chất. Nước cốt chanh không thể tiêu diệt vi khuẩn trong hàu sống như nhiều người lầm tưởng nhưng vitamin C trong chanh có thể giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Trong khi đó, các hợp chất phytate trong ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu có thể làm giảm khả năng hấp thu kẽm.

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, hàu cũng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Do lọc một lượng lớn nước biển để kiếm thức ăn, hàu có thể nhiễm vi khuẩn, virus như norovirus hoặc độc tố từ tảo. Các độc tố này không bị loại bỏ hoàn toàn khi nấu chín.

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh, khoảng 1 trong 160 con hàu có thể khiến người ăn bị bệnh.

Vì vậy, chuyên gia Hobson khuyến cáo mọi người nên ăn hàu ở mức vừa phải. Những người có hệ miễn dịch suy yếu, mắc bệnh gan mạn tính, đang hóa trị, đã ghép tạng, người cao tuổi và phụ nữ mang thai nên tránh ăn hàu sống vì có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn.