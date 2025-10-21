Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 32 lên sóng tối nay, 21/10, đang đi ăn vui vẻ với hội chị em, Lam (Quỳnh Kool) rất sốc khi thấy Toàn (Tô Dũng) đăng ảnh vui vẻ bên đồng nghiệp nữ. Cô vội đưa ảnh cho Mỹ Anh (Phương Oanh) và Ngân (Việt Hoa) để xác nhận xem có đúng chồng mình đang khoác vai thân mật với đồng nghiệp nữ hay không.

"Quá đáng thật sự luôn, còn chưa ly hôn, chưa ra tòa cơ mà! Ở nhà với nhau lúc nào cũng cau có nhưng ở cơ quan thân mật thế này. Mọi người nhìn kỹ, tâm sinh tướng, trong lòng chắc chắn phải vui vẻ gương mặt mới rạng rỡ như thế", Lam bức xúc nói.

Cô phủ nhận mình đang ghen, đơn giản vì họ vẫn là vợ chồng nên cô không chấp nhận Toàn vui vẻ bên người khác. "Như này là không ghen lắm đúng không?", Mỹ Anh vừa quay sang hỏi Ngân vừa cười.

Ở diễn biến khác, Đăng (Doãn Quốc Đam) phải khóa cửa trốn trong nhà vệ sinh để nghe điện thoại của Linh (Lan Phương). "Em có việc gì đấy? Sao gọi anh nhiều thế? Nếu không phải là công việc tốt nhất đừng gọi cho anh", Đăng nói lí nhí. Linh bất ngờ trước thái độ này của Đăng. Khi anh vừa bước ra ngoài phòng khách, Mỹ Anh đã chờ sẵn và muốn chất vấn chồng.

Trong khi đó, Ngân đang đứng trước cửa hàng trang sức với Trường (Denis Đặng) thì bất ngờ vợ của Đại (Thương Cin) tìm đến khiến cô ngỡ ngàng. "Chị là vợ của thằng Đại. Nói thế chắc em cũng nhớ. Chị nghĩ là không có sự nhầm lẫn gì ở đây đâu", vợ Đại nói. Ngay sau đó, vợ hắn cho người đọc to tin nhắn Trường từng gửi cho Đại: "Em Ngân kháu quá. Anh thích cứ nói em bố trí cho. Em với anh có tiếc gì nhau đâu. 1 Ngân chứ 10 Ngân em cũng cho anh được. Hay là đêm nay em bố trí luôn cho anh nhé".

Vợ của Đại sẽ làm gì với Ngân? Mỹ Anh định hỏi Đăng điều gì? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 32 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.