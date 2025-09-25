Trong những ngày cuối cùng trước lễ công bố thương vụ lịch sử, CEO OpenAI Sam Altman và CEO Nvidia Jensen Huang đã trải qua hàng loạt cuộc đàm phán gấp rút, các cuộc gọi xuyên đêm và chỉnh sửa hợp đồng vào phút chót.

Kết quả là một cam kết đầu tư 100 tỷ USD được công bố hôm 22/9, ngay trước khi Altman tới Abilene, Texas, để giới thiệu kế hoạch hạ tầng AI mới của OpenAI.

Nvidia thông báo đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI để xây trung tâm dữ liệu khổng lồ phục vụ đào tạo, vận hành mô hình trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Analytics Insight

Huang gọi đây là một thỏa thuận “monumental in size” (có quy mô mang tính lịch sử). Sau thông báo, giá trị vốn hóa Nvidia tăng thêm 170 tỷ USD, đưa hãng chip này lên mức 4,5 nghìn tỷ USD - công ty niêm yết giá trị nhất thế giới. Trong khi đó, OpenAI hiện được định giá khoảng 500 tỷ USD, giữ vị thế startup AI hàng đầu.

Altman nhấn mạnh: “Có ba việc OpenAI phải làm thật tốt: nghiên cứu AI, tạo ra sản phẩm người dùng muốn sử dụng và giải quyết thách thức hạ tầng chưa từng có này”.

Theo thỏa thuận, Nvidia sẽ đầu tư từng đợt 10 tỷ USD vào OpenAI, đồng thời cung cấp GPU thế hệ mới cho các trung tâm dữ liệu. Khoản đầu tiên được định giá ở mức 500 tỷ USD của OpenAI, các đợt sau sẽ tính theo định giá mới khi hạ tầng được mở rộng.

Quan hệ giữa OpenAI và Nvidia đã bắt đầu từ năm 2016, khi Huang đích thân giao chiếc siêu máy tính DGX đầu tiên đến văn phòng của OpenAI - lúc ấy còn là phòng thí nghiệm phi lợi nhuận nhỏ - ở San Francisco. Sau gần một thập kỷ, hai người trở thành những nhân vật quyền lực nhất của ngành công nghệ.

Song song, Nvidia cũng mở rộng danh mục đầu tư AI, rót 5 tỷ USD vào Intel để cùng phát triển chip và gần 700 triệu USD vào startup trung tâm dữ liệu Nscale tại Anh.

Một chi tiết đáng chú ý là Microsoft - cổ đông lớn và nhà cung cấp điện toán đám mây chính của OpenAI - chỉ được thông báo một ngày trước khi ký thỏa thuận. Trước đó, Huang đã trực tiếp nói với CEO Microsoft Satya Nadella về kế hoạch này.

Trong khi đó, Oracle tiết lộ OpenAI đã cam kết chi 300 tỷ USD cho hạ tầng điện toán của hãng từ năm 2027. OpenAI cũng tham gia Stargate, dự án hàng chục tỷ USD do chính quyền Tổng thống Donald Trump, Oracle và SoftBank hậu thuẫn, nhằm xây dựng thế hệ hạ tầng AI tiếp theo tại Mỹ.

Kể từ nay, toàn bộ dự án hạ tầng của OpenAI sẽ nằm trong khuôn khổ Stargate. Công ty cho biết đã khảo sát 700 - 800 địa điểm ở Bắc Mỹ từ tháng 1 để chọn nơi xây dựng các siêu trung tâm dữ liệu, trong đó cơ sở 10 GW đầu tiên dự kiến hoạt động vào nửa cuối năm sau.

OpenAI hiện vẫn dựa vào Azure của Microsoft, nhưng nhu cầu tính toán ngày càng lớn có thể buộc công ty phát triển hạ tầng riêng. Một số lãnh đạo thậm chí ám chỉ OpenAI có thể tung ra dịch vụ đám mây thương mại trong 1 - 2 năm tới, khi đã đảm bảo đủ công suất cho nội bộ.

Song song với đàm phán với Nvidia, đội hạ tầng của OpenAI cũng có mặt tại Tokyo (Nhật Bản) để bàn với CEO SoftBank Masayoshi Son về tài chính và sản xuất. Những cuộc thương lượng song song này cho thấy tham vọng toàn cầu của Altman và sự đan xen lợi ích của nhiều tập đoàn lớn.

(Theo CNBC)