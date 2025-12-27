Sáng nay, HĐND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: Quang Hưng

Tới dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, hội nghị không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ 5 năm mà còn là dấu mốc quan trọng để đúc kết bài học thực tiễn, chuẩn bị nền tảng thể chế cho giai đoạn phát triển mới của TPHCM.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đây là nhiệm kỳ “chưa từng có tiền lệ” khi TPHCM chịu tác động sâu rộng của đại dịch Covid-19, kéo theo nhiều thách thức về y tế, an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, HĐND TPHCM đã thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy vì nhân dân.

“Việc tiếp nhận, xử lý hơn 610.000 tin phản ánh qua tổng đài 1022 là minh chứng rõ nét cho một cơ quan dân cử gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Ông Nguyễn Đức Hải đánh giá, điểm nổi bật không chỉ nằm ở khối lượng công việc lớn mà còn ở phương thức hoạt động ngày càng thực chất, với thảo luận sâu hơn, chất vấn thẳng thắn hơn, giám sát gắn với trách nhiệm và kết quả cuối cùng.

Qua đó, HĐND TPHCM khẳng định vai trò nòng cốt trong việc cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù mà Quốc hội giao, từ Nghị quyết 54, Nghị quyết 98 đến việc chủ động chuẩn bị thực hiện Nghị quyết 260.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND TPHCM tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp; thực hiện hiệu quả chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tiếp tục phát huy vai trò trụ cột dân chủ - pháp lý gắn với chuyển đổi số; đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát theo hướng theo dõi đến cùng kết quả thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: Quang Hưng

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban, các tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND trong suốt nhiệm kỳ qua. Theo ông, kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của TPHCM và người dân.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nhất là yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định chính sách, hiệu quả giám sát, năng lực dự báo và phản ứng chính sách trước những vấn đề mới phát sinh của một đô thị đặc biệt.

Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND TPHCM tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu; khẳng định vai trò kiến tạo thể chế, đồng hành chặt chẽ với UBND TP tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy các dự án trọng điểm. Công tác giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, theo dõi đến cùng kết quả thực hiện; đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, tăng cường đối thoại, lắng nghe và phản hồi kịp thời ý kiến người dân, nhất là trên nền tảng số, đảm bảo mỗi ý kiến của nhân dân đều được lắng nghe, xem xét một cách nghiêm túc và phản hồi một cách rõ ràng.