Sau 9 năm gắn bó đầy vinh quang với Liverpool, tiền đạo người Ai Cập đã nói lời chia tay đội chủ sân Anfield.

Phần lớn giới chuyên môn cho rằng, điểm đến tiếp theo của Salah sẽ là Saudi Arabia, vì một số CLB theo đuổi anh suốt hai năm qua và sẵn sàng chi khoản đãi ngộ khổng lồ để đưa anh về Saudi Pro League.

Salah đang đàm phán nâng cao để gia nhập Besiktas - Ảnh: Alamy

Tuy nhiên, theo nhà báo uy tín Yagız Sabuncuoglu, Besiktas vừa chính thức gửi lời đề nghị đầu tiên và Salah sẵn sàng giảm yêu cầu về lương để hiện thực hóa thương vụ này.

Sabuncuoglu tiết lộ: "Besiktas đã gửi đề nghị tới Mohamed Salah. Ở cuộc đàm phán ban đầu, Salah yêu cầu mức lương 15 triệu euro mỗi năm.

Thế nhưng, sau đó anh chấp nhận hạ kỳ vọng về thu nhập để có thể gia nhập Besiktas. Luật sư của cầu thủ 34 tuổi cũng có mặt tại Istanbul để làm thủ tục chuyển nhượng."

Trước đó không lâu, người đại diện của Salah - Ramy Abbas cũng úp mở về tương lai thân chủ: "Chúng tôi chưa biết Salah sẽ thi đấu cho đội bóng nào ở mùa giải tới... nhưng câu trả lời sẽ sớm có thôi."

Tương lai Salah được đẩy nhanh sau khi hành trình của tuyển Ai Cập tại World Cup 2026 khép lại. Đội bóng Bắc Phi dừng bước ở vòng 1/8, sau thất bại tranh cãi 2-3 trước Argentina.

Salah rời Liverpool với vị thế của một huyền thoại, dù mùa giải cuối tại Anfield không hoàn toàn êm đẹp. Anh nảy sinh bất đồng với HLV Arne Slot, thậm chí công khai bày tỏ sự không hài lòng hồi cuối năm ngoái.