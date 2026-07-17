Michael Olise đang trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè và nhiều khả năng đây sẽ là một “bom tấn” kéo dài.

Theo thông tin Tây Ban Nha và Đức, Olise đã đề nghị được gặp trực tiếp ban lãnh đạo Bayern để làm rõ tương lai cũng như vai trò của mình tại đội bóng xứ Bavaria.

Olise mờ nhạt trong trận bán kết Pháp thua Tây Ban Nha. Ảnh: FFF

Tại World Cup 2026, Olise bùng nổ trong vai trò “số 10”. Tuy nhiên, màn trình diễn của trong trận bán kết thua Tây Ban Nha rất mờ nhạt.

Dẫu vậy, tiền đạo người Pháp vẫn nằm trong tầm ngắm của nhiều ông lớn châu Âu. Bayern Munich hy vọng cuộc gặp sắp tới sẽ thuyết phục được Olise ở lại.

Trong khi đó, Real Madrid đã chính thức lên tiếng phủ nhận mọi động thái liên quan đến Olise. Hiện tại, cả vấn đề lẫn lời giải đều nằm trong tay Bayern.

Nhà vô địch Đức có thể sẽ phải cân nhắc bản hợp đồng mới với mức lương cao hơn, vị thế quan trọng hơn trong đội hình cùng sự ghi nhận xứng đáng cho những gì tuyển thủ Pháp đã thể hiện suốt mùa giải vừa qua.

Trang bìa L’Equipe với nội dung “Michael Olise khao khát gia nhập Real Madrid”. Ảnh: L’Equipe

Nếu Olise thực sự rời Bayern, mức phí chuyển nhượng được dự đoán sẽ tiệm cận, thậm chí có thể vượt qua kỷ lục 222 triệu euro mà PSG từng chi để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Neymar với Barcelona.

Dù World Cup không giúp giá trị của Olise tăng thêm đáng kể, anh vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ đắt giá nhất bóng đá châu Âu hiện nay.

Theo truyền thông Đức, mong muốn của Olise là được khoác áo Real Madrid. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phủ nhận mọi sự quan tâm dành cho tuyển thủ Pháp, đồng thời khẳng định họ tôn trọng Bayern.

Trong khi đó, nhật báo L’Equipe đưa tin trên trang nhất số ra thứ Sáu nhấn mạnh Michael Olise đã chia sẻ với những người thân cận cũng như các đồng đội ở Pháp rằng nguyện vọng của anh là gia nhập Real Madrid ngay trong mùa hè này, để làm việc dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho.