Theo báo Korea Times, bất chấp những cảnh báo gần đây của chính phủ Hàn Quốc về cái chết của một sinh viên nước này ở Campuchia, mạng xã hội của quốc gia Đông Á vẫn ngập tràn bài quảng cáo tuyển dụng với nội dung chào mời về “nhà ở sang trọng, vé máy bay miễn phí và mức lương việc làm lên tới hàng nghìn USD/tháng”.

Khi phóng viên của Korea Times liên hệ với nhà tuyển dụng trực tuyến trên mạng xã hội Telegram, người này đã nhận được lời phản hồi chỉ trong vòng 5 phút. Theo lời của nhà tuyển dụng trên, mức lương dành cho người lao động có thể lên tới 10 triệu Won/tuần (7.200 USD).

Một tòa nhà ở Sihanoukville, Campuchia, bị nghi là một trung tâm tội phạm. Ảnh: Yonhap

Nhà tuyển dụng trực tuyến thẳng thắn thừa nhận: “Có lẽ bạn đã đoán được rồi, đây không phải là công việc hợp pháp. Tuy nhiên, an ninh và an toàn vẫn là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và sự bảo vệ là cần thiết khi làm việc ở nước ngoài”.

Chiêu lừa người lao động với “môi trường làm việc an toàn”

Các nhà tuyển dụng trực tuyến thường đưa ra những lời hứa hẹn đường mật về “một cuộc sống thoải mái ở khu vực Đông Nam Á” để thu hút những người đang tuyệt vọng tìm việc làm. Khi phóng viên tờ Korea Times nói chuyện với 3 nhà tuyển dụng trực tuyến, cả 3 người đều thừa nhận các công việc mà họ giới thiệu đều phi pháp nhưng miêu tả những việc đó “an toàn và có lợi nhuận”, đồng thời khuyến khích người lao động làm việc ở Campuchia hoặc Thái Lan.

Khi phóng viên nêu những lo ngại về sự an toàn trong công việc, các nhà tuyển dụng nhanh chóng đưa ra lời lẽ trấn an.

Một nhà tuyển dụng làm việc ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, cho biết: “Ở Campuchia, người lao động bị buộc phải tạo ra những tài khoản ngân hàng giả. Tuy nhiên, ở Thái Lan thì mọi chuyện an toàn hơn. Có 2 giám sát viên người Hàn gốc Hoa và 15 nhân viên người Hàn Quốc làm việc cùng nhau như một gia đình”.

Theo quy trình xét duyệt người lao động, nhà tuyển dụng trực tuyến sẽ yêu cầu các ứng viên cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, bao gồm bản sao hộ chiếu, hồ sơ bảo hiểm y tế và ảnh thẻ căn cước.

Theo Korea Times, dù một số nạn nhân khẳng định họ bị lừa vì những lời hứa hẹn sai sự thật về các công việc hợp pháp, nhưng nhiều người khác đều hiểu rõ những công việc họ nhận được đều là phạm pháp.

Sự quản lý yếu kém khiến số lượng nạn nhân gia tăng

Dù cảnh sát Hàn Quốc cam kết sẽ tăng cường giám sát các nền tảng tuyển dụng và ngăn chặn những tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ, nhưng những quảng cáo về công việc lương cao vẫn nhan nhản trên mạng xã hội.

Giới chuyên gia nhận định, triển vọng thấp về việc làm đối với thanh niên Hàn Quốc và việc thiếu giám sát hình thức tuyển dụng trực tuyến đã tạo điều kiện cho những trò lừa đảo phát triển.

Giáo sư Lee Byoung-hoon làm việc tại trường Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc bình luận: “Mọi người cần nhận thức được việc theo đuổi những lợi ích phi thực tế có thể dẫn bản thân phạm tội hay trở thành nạn nhân của tội phạm. Chính quyền cần thiết lập những biện pháp bảo vệ mang tính thể chế nhằm ngăn sự tiếp cận từ các nhóm tội phạm”.