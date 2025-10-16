Tỷ phú Chey Tae-won. Ảnh: Bloomberg

Hãng BBC đưa tin, Tòa án Tối cao đã ra lệnh xem xét lại vụ việc do một sai sót trong tính toán khiến giá trị tài sản của cặp đôi này tăng cao.

Vụ ly hôn trên đã gây chấn động Hàn Quốc vì ông Chey là Chủ tịch tập đoàn SK Group, trong khi vợ cũ của ông là con gái của một cựu tổng thống. Hôn nhân của vợ chồng ông Chey tan vỡ vào năm 2015 sau khi tỷ phú này thừa nhận có con với người tình.

Năm 2024, một tòa án ở thủ đô Seoul đã ra phán quyết ông Chey phải bồi thường 1.380 tỷ won (tương đương khoảng 1 tỷ USD) cho vợ cũ, khiến đây được coi là vụ dàn xếp ly hôn lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc vào thời điểm đó.

Tòa án cho biết, quỹ đen trị giá 30 tỷ won của cha bà Roh (cựu Tổng thống Roh Tae-woo) đã đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn SK Group và có thể được coi là khoản đóng góp của bà vào khối tài sản chung của 2 vợ chồng. Sau đó, ông Chey đã kháng cáo.

Hôm nay (16/10), Tòa án Tối cao phán quyết rằng, quỹ đen dường như được lập từ các khoản hối lộ bất hợp pháp mà cựu Tổng thống Roh Tae-woo nhận được, nên không thể được coi là một phần tài sản của cặp đôi.

Luật sư của ông Chey là Lee Jae-geun cho biết: "Tôi nghĩ tòa án tối cao đã tuyên bố rõ ràng rằng, việc công nhận khoản tiền đó là một khoản đóng góp vào tài sản chung của cặp đôi là sai". Tuy nhiên, Tòa án Tối cao đã giữ nguyên mức tiền cấp dưỡng 2 tỷ won cho bà Roh.

Sau phán quyết trên, cổ phiếu của SK Group đã giảm 5,4% vì quyết định này của tòa án có thể kéo dài cuộc chiến pháp lý giữa ông Chey và vợ cũ.

Ông Chey nắm quyền kiểm soát các công ty con chủ chốt của tập đoàn như SK Telecom, SK Square và SK Innovation. Được biết, các hoạt động kinh doanh của SK Group trải rộng trên các lĩnh vực viễn thông, năng lượng, dược phẩm và chất bán dẫn.