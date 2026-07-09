Đứng dậy sau thất bại

Nỗi thất vọng bao trùm đội tuyển Brazil cũng như cả nước. Không nơi nào sống cùng World Cup mãnh liệt như đất nước samba, dù phải thừa nhận Argentina đang dần tiệm cận mức độ cuồng nhiệt ấy sau chức vô địch tại Qatar.

Những ngày trôi qua nhưng bầu không khí vẫn chưa bớt u ám. Brazil vẫn chìm trong nước mắt sau thất bại.

Brazil đứng dậy sau thất bại. Ảnh: CBF

Hình ảnh chiếc máy bay chở đội tuyển trở về chỉ có duy nhất Danilo ở trên khoang phản ánh rõ tâm trạng suy sụp mà cả nền bóng đá đang trải qua.

LĐBĐ Brazil (CBF) hiểu rằng họ phải hành động nhanh để tạo ra sự thay đổi. Việc đầu tiên là tái khẳng định niềm tin tuyệt đối vào Carlo Ancelotti, người vừa gia hạn hợp đồng đến sau World Cup 2030.

Niềm tin trong nội bộ CBF rằng Ancelotti chính là người phù hợp nhất để đưa đội tuyển trở lại đúng hướng.

Theo họ, quá trình tái thiết cần bắt đầu bằng việc đưa bóng đá trở lại đúng giá trị vốn có, giảm bớt áp lực và hạn chế những màn trình diễn mang tính hình ảnh, truyền thông vốn bao quanh đội tuyển trong nhiều năm qua, khi các yếu tố ngoài chuyên môn đôi lúc lấn át chuyên môn.

Mục tiêu lúc này là khôi phục sự bình thường, và CBF tin rằng Ancelotti là người thích hợp nhất để thực hiện điều đó.

Cuộc tái thiết sớm bắt đầu cho kế hoạch 2030. Ảnh: CBF

Thực tế, thỏa thuận gia hạn đã hoàn tất từ tháng Giêng nhưng chỉ được công bố khi đội tuyển bước vào giai đoạn chuẩn bị cho World Cup.

Niềm tin với Ancelotti

Bản thân HLV người Italia cũng thừa nhận màn trình diễn tại World Cup là đáng thất vọng.

Tuy nhiên, ông tin rằng lực lượng hiện tại đủ khả năng vươn tới những thành tích cao hơn nhiều và vẫn giữ nguyên niềm tin vào tập thể này.

CBF cũng như các cầu thủ đều dành sự ủng hộ tuyệt đối cho Ancelotti và khẳng định ông vẫn là người phù hợp nhất để dẫn dắt “Selecao”.

Điều khiến CBF lo ngại lúc này không phải phản ứng từ người hâm mộ – vốn vẫn đứng về phía Ancelotti nhiều hơn là các cầu thủ – mà là một số ý kiến chỉ trích từ các cựu danh thủ.

Ancelotti tiếp tục là trung tâm dự án của Brazil. Ảnh: CBF

Dù vậy, phần lớn những người từng khoác áo đội tuyển vẫn ủng hộ mô hình mà CBF lựa chọn cách đây một năm. Họ tin rằng Ancelotti có thể và cần phải là người dẫn đầu cuộc cải tổ mà bóng đá Brazil đang rất cần.

Hành động Ancelotti lần lượt đỡ từng cầu thủ đứng dậy sau thất bại trước Na Uy được xem là minh chứng rõ nhất cho sự gắn kết giữa HLV và các học trò. Trong nội bộ đội tuyển, khoảnh khắc ấy được coi là điểm khởi đầu cho hành trình mới.

Việc Neymar chia tay đội tuyển cũng được đánh giá sẽ giúp Brazil bước sang một giai đoạn khác, bởi tầm ảnh hưởng truyền thông quá lớn của tiền đạo này.

Trong suốt World Cup, báo giới nhiều lần kêu gọi Neymar ra sân và mỗi lần anh khởi động đều nhận được những tràng pháo tay từ khu vực tác nghiệp của truyền thông. Nhưng giờ đây, cuộc tranh luận ấy đã khép lại.

“Hồ sơ Neymar” chính thức kết thúc, dù trong suốt thời gian tập trung cùng đội tuyển, anh luôn thể hiện thái độ chuyên nghiệp và có cách hành xử được đánh giá là mẫu mực.