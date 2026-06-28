Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9 tới, nhưng đi kèm với đó có thể là mức giá cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Các màu mới của iPhone 18 Pro. Ảnh: MacRumors

Trong nhiều tháng qua, hàng loạt thông tin rò rỉ từ các nguồn uy tín đã dần hé lộ bức tranh khá rõ nét về những mẫu iPhone cao cấp mới của Apple. Dù thiết kế tổng thể không thay đổi quá nhiều, bên trong máy lại được cho là sẽ sở hữu hàng loạt nâng cấp đáng giá, từ màn hình, camera cho đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Thiết kế quen thuộc nhưng bền bỉ hơn, bổ sung nhiều màu sắc mới

Theo các thông tin rò rỉ, Apple sẽ tiếp tục giữ nguyên thiết kế mặt lưng đã xuất hiện trên iPhone 17 Pro Max. Cụm camera lớn dạng "camera plateau" sẽ tiếp tục được duy trì thay vì quay trở lại thiết kế cũ.

Điểm mới đáng chú ý nằm ở bảng màu của iPhone 18 Pro Max. Trong đó, màu Dark Cherry (đỏ anh đào đậm) được xem là ứng cử viên nổi bật nhất sau khi liên tục xuất hiện trong nhiều bản dựng và thông tin rò rỉ. Ngoài ra, Apple cũng được cho là sẽ bổ sung thêm các phiên bản xanh dương nhạt, xanh dương đậm và bạc nhằm tạo sự khác biệt so với thế hệ trước.

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Apple còn được cho là áp dụng quy trình sản xuất mới cho phần khung nhôm. Công nghệ này giúp tăng khả năng chống ăn mòn, hạn chế hiện tượng đổi màu bề mặt, vấn đề từng được ghi nhận trên một số thiết bị iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Dynamic Island có thể nhỏ hơn gần một nửa

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở mặt trước của thiết bị. Theo các nguồn tin, Dynamic Island trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được thu gọn khoảng 50% so với thế hệ trước. Nếu iPhone 17 Pro sở hữu Dynamic Island rộng khoảng 20,76mm thì trên thế hệ mới con số này chỉ còn khoảng 13,49mm.

Việc thu nhỏ phần khuyết sẽ giúp màn hình trở nên cân đối và liền mạch hơn, mang lại trải nghiệm xem nội dung hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, về mặt tính năng, Dynamic Island nhiều khả năng vẫn hoạt động tương tự như hiện nay mà không có thay đổi lớn.

So sánh Dynamic Island giữa iPhone 17 Pro và 18 Pro. Ảnh từ Weibo

Chip A20 Pro 2nm mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng

Trái tim của iPhone 18 Pro Max sẽ là vi xử lý A20 Pro hoàn toàn mới, được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến.

Việc chuyển sang tiến trình nhỏ hơn được kỳ vọng giúp con chip mới tăng đáng kể hiệu năng xử lý đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng. Điều này không chỉ cải thiện tốc độ khi chạy các ứng dụng nặng hay trò chơi đồ họa cao mà còn kéo dài thời lượng pin.

A20 Pro cũng được cho là kết hợp với modem C2 – thế hệ modem thứ hai do Apple tự phát triển. Modem mới được đồn đoán sẽ hỗ trợ cả kết nối vệ tinh và mạng 5G thế hệ mới với tốc độ cao hơn.

Bên cạnh đó, Apple còn có thể trang bị chip mạng không dây N2 mới, hỗ trợ Wi-Fi 7 cùng Bluetooth 6. Những nâng cấp này hứa hẹn cải thiện tốc độ truyền dữ liệu, tăng hiệu quả của AirDrop, Personal Hotspot cũng như nâng cao tốc độ tải lên và tải xuống trong nhiều điều kiện sử dụng.

Camera chính lần đầu có khẩu độ thay đổi

Camera tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Theo các thông tin rò rỉ, cảm biến chính 48MP của iPhone 18 Pro sẽ lần đầu tiên được trang bị khẩu độ thay đổi (variable aperture).

Đây là công nghệ cho phép camera tự điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện môi trường. Không chỉ cải thiện khả năng chụp trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, khẩu độ biến thiên còn giúp người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn, tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên tương tự các máy ảnh DSLR chuyên nghiệp.

Trong nhiều năm qua, camera trên iPhone luôn sử dụng khẩu độ cố định. Vì vậy, nếu nâng cấp này trở thành hiện thực, chất lượng hình ảnh trên dòng iPhone 18 Pro Max có thể sẽ được cải thiện rõ rệt cả về độ chi tiết lẫn khả năng tái tạo chiều sâu.

Siri AI và Apple Intelligence bước sang một kỷ nguyên mới

Sau nhiều năm chờ đợi, Apple cuối cùng cũng giới thiệu phiên bản Siri AI hoàn toàn mới tại WWDC 2026. Những tính năng này sẽ chính thức xuất hiện cùng iOS 27 và được tối ưu đặc biệt cho dòng iPhone 18 Pro.

Siri mới không chỉ hiểu ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn mà còn có khả năng quan sát nội dung đang hiển thị trên màn hình, ghi nhớ ngữ cảnh cá nhân của người dùng và thực hiện các tác vụ trong ứng dụng thay cho họ.

Apple cũng mở rộng hệ sinh thái Apple Intelligence tới nhiều ứng dụng mặc định của iOS 27. Công cụ Image Playground sẽ được nâng cấp để tạo những hình ảnh phức tạp hơn, đồng thời có thể thiết kế hình nền theo yêu cầu bằng văn bản.

Đáng chú ý, ứng dụng Camera được cho là sẽ có chế độ Siri AI hoàn toàn mới cùng hai tính năng Extend và Reframe, giúp mở rộng khung hình hoặc tự động điều chỉnh bố cục sau khi chụp nhằm mang lại những bức ảnh đẹp và chuyên nghiệp hơn.

Màn hình LTPO+ hứa hẹn tiết kiệm pin và hiển thị đẹp hơn

Một nâng cấp khác cũng được giới công nghệ đặc biệt quan tâm là màn hình LTPO+ trên iPhone 18 Pro Max.

So với màn hình LTPO hiện nay, công nghệ LTPO+ được cho là có khả năng kiểm soát dòng điện cấp cho từng điểm ảnh OLED chính xác hơn. Điều này giúp màn hình thay đổi tần số quét linh hoạt theo nội dung hiển thị, vừa mang lại trải nghiệm mượt mà hơn, vừa tiết kiệm điện năng.

Ngoài ra, Apple được đồn đoán sẽ sử dụng vật liệu OLED thế hệ M16 trên cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Công nghệ mới hứa hẹn cải thiện độ chính xác màu sắc, độ sáng cũng như chất lượng hiển thị tổng thể.

Mặc dù Apple chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào, các nguồn tin đều cho rằng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có mức giá cao hơn so với dòng iPhone 17 Pro.

(Theo PhoneArena, MacRumors)