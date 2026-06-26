Một vụ tấn công mạng nhằm vào Tata Electronics – đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng của Apple tại Ấn Độ, đã khiến hàng trăm gigabyte dữ liệu nội bộ bị đánh cắp, trong đó có nhiều tài liệu liên quan trực tiếp đến dòng iPhone 18 Pro.

Hé lộ những thông tin trọng yếu về iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sau vụ hacker tấn công Tata Electronics – đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng của Apple tại Ấn Độ. Ảnh: Fpt.

Theo xác nhận độc quyền từ AppleInsider, những dữ liệu bị lộ bao gồm sơ đồ thiết kế bo mạch chủ của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, tài liệu kỹ thuật của chip A20 Pro cùng nhiều thông tin về modem C2 do Apple tự phát triển.

Vụ việc được công bố vào ngày 23/6, khi Tata được xác định là mục tiêu của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn tại Ấn Độ.

Tata hiện là một trong những đối tác sản xuất quan trọng nhất của Apple bên cạnh Foxconn, tham gia chế tạo linh kiện và lắp ráp các mẫu iPhone cao cấp như iPhone 17 Pro.

Theo các dữ liệu bị rò rỉ, tổng dung lượng thông tin bị đánh cắp vượt quá 630GB. Phần lớn số dữ liệu này liên quan đến các sản phẩm Apple đang được phát triển hoặc sản xuất trong chuỗi cung ứng của hãng.

Sơ đồ bo mạch iPhone 18 Pro Max xuất hiện trong dữ liệu bị lộ

Sau khi tiến hành phân tích sơ bộ kho dữ liệu bị đánh cắp, các chuyên gia xác nhận rằng những kẻ tấn công đã lấy được sơ đồ thiết kế logic board của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Đây là những tài liệu cực kỳ nhạy cảm vì chúng mô tả chi tiết cấu trúc phần cứng bên trong thiết bị.

Các sơ đồ cho thấy cách bố trí chính xác của từng lớp bo mạch, vị trí các linh kiện, chip xử lý cũng như danh tính của nhiều nhà cung cấp linh kiện tham gia sản xuất.

Tài liệu còn trình bày bo mạch ở nhiều góc nhìn khác nhau, cho phép hình dung khá rõ kiến trúc bên trong của thiết bị.

AppleInsider cho biết các tài liệu này mang đầy đủ đặc điểm nhận dạng của hồ sơ thiết kế chính thức từ Apple. Nhiều tập tin được tạo bằng phần mềm Siemens NX - công cụ thiết kế kỹ thuật thường được Apple sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm.

Ngoài các sơ đồ mạch, dữ liệu còn chứa danh sách đầy đủ mã số linh kiện dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, giúp xác định những thành phần sẽ xuất hiện trên sản phẩm thương mại trong tương lai.

Chip A20 Pro hé lộ những nâng cấp đáng chú ý

Một trong những tài liệu được giới công nghệ quan tâm nhất là bộ dữ liệu kỹ thuật liên quan đến chip A20 Pro, mang tên mã nội bộ “Borneo”.

Mặc dù các tài liệu không tiết lộ toàn bộ thông số kỹ thuật, chúng cho thấy Apple đang chuẩn bị một số cải tiến quan trọng so với thế hệ A19 Pro trên dòng iPhone 17 Pro.

Bên cạnh việc tăng hiệu năng xử lý, điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra, tài liệu còn đề cập đến bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (Image Signal Processor - ISP) thế hệ mới.

Điều này có thể giúp iPhone 18 Pro nâng cao chất lượng chụp ảnh, quay video và khả năng xử lý hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo.

Một điểm đáng chú ý khác là các tính năng bảo mật liên quan đến màn hình cũng được nâng cấp. Dù chưa có thông tin cụ thể, điều này cho thấy Apple tiếp tục đầu tư mạnh vào việc bảo vệ dữ liệu người dùng ở cấp độ phần cứng.

Modem C2 của Apple nhiều khả năng xuất hiện trên iPhone 18 Pro

Không chỉ có chip A20 Pro, các tài liệu bị rò rỉ còn nhắc đến modem C2 do Apple tự thiết kế, mang tên mã “Ganymede”.

Những thông tin này cho thấy modem C2 sẽ được tích hợp trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đây là chi tiết phù hợp với các tin đồn xuất hiện từ cuối năm 2025 và đầu năm 2026, cho rằng Apple đang đẩy nhanh kế hoạch giảm sự phụ thuộc vào modem của Qualcomm.

Nếu thông tin chính xác, C2 sẽ là thế hệ kế nhiệm của modem C1 và đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược tự chủ linh kiện của Apple.

Việc kiểm soát hoàn toàn modem giúp hãng tối ưu hiệu năng, tiết kiệm điện năng và tích hợp sâu hơn với hệ sinh thái phần cứng của mình.

Tài liệu về iPhone Fold chỉ xuất hiện thoáng qua

Trong số hàng trăm gigabyte dữ liệu bị đánh cắp, phần lớn tài liệu liên quan đến hai thiết bị có tên mã V63 và V43, tương ứng với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Điều đáng chú ý là gần như không có thông tin nào về các sản phẩm Apple xa hơn thế hệ iPhone 18.

Ngoại lệ duy nhất là một tham chiếu ngắn đến mẫu điện thoại màn hình gập được cho là iPhone Fold, mang mã định danh V68.

Tuy nhiên, tài liệu này không cung cấp thêm chi tiết nào về thiết kế, cấu hình hay thời điểm ra mắt của thiết bị màn hình gập được đồn đoán từ lâu.

Apple sử dụng hộp sản phẩm “giả” để chống rò rỉ thông tin

Một phát hiện thú vị khác từ kho dữ liệu bị đánh cắp liên quan đến cách Apple bảo vệ bí mật sản phẩm trong quá trình phát triển.

Hai đoạn video xuất hiện trong dữ liệu cho thấy Apple từng sử dụng các hộp sản phẩm có thiết kế đánh lừa nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin.

Trong giai đoạn phát triển iPhone 17 Pro, công ty đã tạo ra những mẫu hộp thử nghiệm in hình một chiếc iPhone không tồn tại ngoài đời thực.

Thiết bị trên hình sở hữu cụm camera giống với mẫu M4 iPad Pro thay vì thiết kế thực tế của iPhone. Đây được xem là biện pháp nhằm đánh lạc hướng nhân viên, đối tác sản xuất và những người có thể tiếp cận dây chuyền lắp ráp.

Các logo và hình ảnh giả dạng như vậy từ lâu đã được Apple sử dụng trên thiết bị thử nghiệm, nhưng hiếm khi xuất hiện dưới dạng video như trong vụ rò rỉ lần này.

Dù quy mô dữ liệu bị đánh cắp rất lớn, giới phân tích cho rằng phần lớn thông tin thu được không thực sự mang lại giá trị đáng kể ngoài phạm vi hoạt động của Tata.

Nhiều tài liệu chủ yếu liên quan đến quy trình kiểm soát chất lượng, thử nghiệm phần cứng, các phiên bản iOS nội bộ không có giao diện người dùng, dây chuyền lắp ráp và các hoạt động vận hành nhà máy.

Đáng chú ý, Tata dường như đã triển khai các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn so với nhiều đối tác khác trong chuỗi cung ứng của Apple.

Một số tài liệu liệt kê linh kiện và cấu hình sản phẩm đã được che giấu hoàn toàn thông tin màu sắc do các điều khoản bảo mật (NDA).

Đây là cấp độ bảo vệ mà ngay cả Foxconn cũng không phải lúc nào áp dụng trong quá khứ.

Một giả thuyết khác được đưa ra là nhóm tin tặc có thể đã cố tình giữ lại những tài liệu nhạy cảm nhất để duy trì lợi thế thương lượng với Apple và Tata.

Tuy nhiên, việc sơ đồ bo mạch iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max xuất hiện trong dữ liệu bị công bố cho thấy khả năng này không hoàn toàn thuyết phục.

So với cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ sở của Foxconn tại Bắc Mỹ hồi tháng 5/2026, vụ việc lần này mang lại nhiều thông tin hữu ích hơn về các sản phẩm tương lai của Apple.

Dẫu vậy, phần lớn bí mật quan trọng nhất của iPhone 18 Pro Max dường như vẫn chưa bị phơi bày hoàn toàn.

(Theo AppleInsider)