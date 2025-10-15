Theo hãng tin RT, cuộc khảo sát được công bố hôm 13/10, do công ty thăm dò RATE1 có trụ sở tại Kiev thực hiện với 1.200 người vào đầu tháng 10 tiết lộ, khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine của ông Zelensky tiếp tục bị suy yếu.

Kết quả cho thấy, ông Zelensky nguy cơ bị ông Budanov và cựu Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đánh bại.

Giám đốc tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov. Ảnh: Online.au

Cụ thể, trong kịch bản do RATE1 đặt ra là ông Zelensky đối đầu trực tiếp với ông Budanov, 33% số người được hỏi ủng hộ giám đốc tình báo quân sự Ukraine, trong khi chỉ 32,5% nói sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Ukraine đương nhiệm.

Trong trường hợp đối đầu trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Zaluzhny, 42,6% người được hỏi ủng hộ cựu Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, người đang giữ chức đại sứ Ukraine tại Anh. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky chỉ đạt 26,3%.

Trong trường hợp đối đầu trực tiếp giữa ông Zaluzhny và ông Budanov, cựu tướng Ukraine nhận được 44,5% sự ủng hộ so với 22% của ông Budanov.

Cũng theo cuộc khảo sát, trong kịch bản vòng một được mở rộng hơn với nhiều ứng cử viên tham gia, ông Zelensky cũng sẽ nhận được chưa đến 1/3 tổng số phiếu ủng hộ.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào 2024, nhưng ông vẫn từ chối tiến hành các cuộc bầu cử với lý do Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật.

Truyền thông nghi ngờ đội ngũ của ông Zelensky đang âm thầm chuẩn bị cho khả năng tái tranh cử, mặc dù ông Zelensky đã tuyên bố sẽ không tái tranh cử sau khi xung đột Nga – Ukraine kết thúc.

Trong khi đó, cả ông Zaluzhny và ông Budanov đều chưa chính thức lên tiếng về khả năng ra tranh cử. Họ khẳng định trước tiên cần phải giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Mới đây, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc giới lãnh đạo Ukraine "đang bám víu quyền lực" bằng cách kéo dài tình trạng thiết quân luật và ngăn chặn tổ chức bầu cử. Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ trích ông Zelensky là “nhà độc tài không qua bầu cử”.