Tờ Politico dẫn lời các quan chức Ukraine và nguồn tin từ đảng cầm quyền "Người phục vụ Nhân dân" cho hay, dấu hiệu về một cuộc bầu cử sắp diễn ra được thể hiện rõ qua hành vi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng như các vụ án hình sự chống lại nhiều tướng lĩnh Ukraine và áp lực lên các cơ quan chống tham nhũng.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Axios hồi tháng 9, ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng từ chức sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine kết thúc. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có những nghi ngờ về tính chính danh của ông Zelensky, bởi dù nhiệm kỳ tổng thống đã chính thức kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng ông vẫn từ chối tổ chức bầu cử mới với lý do Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: New York Times

"Nếu điều đó đảm bảo hòa bình cho Ukraine, nếu các ngài thực sự cần tôi từ chức, tôi sẵn sàng. Tôi có thể đánh đổi điều đó để lấy việc Ukraine vào NATO", ông Zelensky cho hay.

Tuy nhiên, các nhân vật đối lập vẫn tỏ ra hoài nghi về cam kết từ chức của ông Zelensky. Cựu Phó Thủ tướng Ukraine Ivanna Klympush-Tsintsadze bình luận: "Nhiều hành động của ông Zelensky đi ngược lại. Hành động quan trọng hơn lời nói”.

Trước đó, trong một cuộc họp kín vào tháng 9, ông Zelensky tỏ ra "rất lạc quan về triển vọng tái đắc cử". Thậm chí, ông "đã chỉ trích mạnh mẽ những người phản đối và phàn nàn chuyện các thành viên quốc hội, các nhà hoạt động xã hội dân sự và các nhà báo đã không thể xây dựng hình ảnh Ukraine một cách vững chắc trong mắt các đối tác phương Tây”.

Những nỗ lực vào mùa hè của ông Zelensky nhằm tước bỏ quyền lực của các cơ quan chống tham nhũng chính của Ukraine, gồm Cục Chống tham nhũng quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố chuyên trách chống Tham nhũng (SAP) được cho là một phần trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

Politico nhận định, chính quyền của Tổng thống Zelensky đang sử dụng áp lực pháp lý để chống lại những đối thủ tiềm năng.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc giới lãnh đạo Ukraine "đang bám víu quyền lực" bằng cách kéo dài tình trạng thiết quân luật và ngăn chặn tổ chức bầu cử. Ngoài ra, giới chức Nga lo ngại, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký kết dưới thời ông Zelensky có thể bị vô hiệu vì nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine đã hết hạn và các tiến trình dân chủ bị đình chỉ.