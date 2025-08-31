Theo tạp chí Newsweek, Tổng thống Donald Trump ngày 30/8 đã thông báo về việc thay đổi chính sách bỏ phiếu tại Mỹ, yêu cầu mọi người dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ khi đi bầu cử.

"Giấy tờ tùy thân phải là một phần của mọi lá phiếu. Không có trường hợp ngoại lệ! Tôi sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp để thực thi điều này", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Cũng theo Tổng thống Trump, hình thức bỏ phiếu qua thư sẽ không còn được công nhận rộng rãi, mà chỉ áp dụng với những người bị bệnh nặng hoặc quân nhân đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo truyền thông Mỹ, yêu cầu về giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu hiện rất khác nhau giữa các bang và không có một quy định thống nhất nào.

Trong số các tiểu bang của Mỹ, có 36 bang yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân tại các điểm bỏ phiếu, bao gồm 25 tiểu bang yêu cầu giấy tờ tùy thân có ảnh với một số ngoại lệ nhất định và 11 tiểu bang không yêu cầu rõ ràng về ảnh. 14 tiểu bang còn lại không yêu cầu giấy tờ tùy thân để bỏ phiếu trực tiếp.

Ông Trump trước đó đã nhiều lần kêu gọi dừng sử dụng máy bỏ phiếu điện tử và chỉ sử dụng cách kiểm phiếu truyền thống. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng đặt câu hỏi về hệ thống bầu cử hiện tại, đồng thời nhắc lại cuộc tổng tuyển cử ông cáo buộc là "gian lận" vào năm 2020. Tuy vậy, đảng Dân chủ cho rằng ông Trump đã đưa ra những tuyên bố vô căn cứ, đồng thời lập luận rằng cách bỏ phiếu truyền thống là "tốn kém và không chính xác".