Tối 23/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Định Công (Hà Nội) cho biết đã triệu tập Nguyễn Văn K. (SN 2003, tạm trú phường Định Công, quê tỉnh Hưng Yên) đến làm việc, đồng thời tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Nguyễn Văn K. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, vào ngày 21/3, Công an phường Định Công tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.V.A. (SN 1999, trú phường Định Công) về việc bị anh họ là Nguyễn Văn K. hành hung tại khu vực ngách 41, ngõ 219 Định Công Thượng.

Quá trình xác minh ban đầu, nguyên nhân tích tụ từ lâu ngày, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt và công việc hằng ngày giữa hai gia đình. Nguyễn Văn K. cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, giữa mẹ con chị V.A và vợ chồng K. đã xảy ra cãi vã.

Khoảng 9h ngày 21/3, khi đang di chuyển trên đường, K. gặp chị V.A. đang chở mẹ là bà H.T.N. đi qua khu vực trên. Do vẫn còn bức xúc từ mâu thuẫn trước đó, K. đã điều khiển xe máy chặn đầu, dùng tay tát vào vùng đầu và mặt chị V.A.

Sau khi bị hành hung, chị V.A. đã đến Công an phường Định Công trình báo. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy chưa ghi nhận thương tích.

Hiện hồ sơ vụ việc đang được tiếp tục củng cố để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.