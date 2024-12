Theo đài RT, ông Ghebreyesus hôm 26/12 đã đến thăm Yemen, quốc gia đang bị nội chiến tàn phá để đàm phán về việc phóng thích các nhân viên Liên Hợp Quốc bị nhóm vũ trang nổi dậy Houthi đang kiểm soát Sanaa bắt giữ. Các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công sân bay khi phái đoàn của Liên Hợp Quốc chuẩn bị lên máy bay.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh, do lãnh đạo WHO đăng tải lên mạng xã hội X ngày 28/12 cho thấy ông được đội ngũ của mình nhanh chóng hộ tống rời khỏi phòng chờ sân bay vào thời điểm quân Israel không kích tháp kiểm soát không lưu.

"Tình hình lúc ấy rất hỗn loạn. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi và không có nơi trú ẩn. Đó thực sự là may mắn. Nếu tên lửa chỉ lệch một chút, nó có thể đã rơi trúng đầu chúng tôi ... Sau tất cả, các đồng nghiệp đều cho rằng chúng tôi đã thoát chết trong gang tấc", ông Ghebreyesus phát biểu trước các phóng viên sau khi trở về Thụy Sỹ hôm 28/12.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghebreyesus đã lên tiếng cảm ơn các đồng nghiệp và nhân viên sân bay đã cố gắng bảo vệ ông, đồng thời cảm ơn mọi người vì những lời chia sẻ, động viên sau sự cố.

Theo Julien Harneis, điều phối viên của Liên Hợp Quốc tại Yemen, một nhân viên của tổ chức đã bị thương do mảnh đạn văng trúng trong vụ việc nói trên.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành các cuộc không kích vào Yemen nhằm đáp trả những vụ tấn công bằng tên lửa của Houthi vào Tel Aviv và một số thành phố khác của Israel. IDF cũng cáo buộc nhóm vũ trang Hồi giáo được Tehran hậu thuẫn sử dụng sân bay và cảng biển của Yemen để buôn lậu vũ khí từ Iran.