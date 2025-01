Theo đài CNN, vào ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của mình hôm 20/1, ông Trump đã ký hàng loạt sắc lệnh trước hàng ngàn người ủng hộ tại trung tâm thể thao Capital One Arena ở thủ đô Washington.

Tân Thư ký Nhà Trắng của ông Trump tiết lộ, vị tổng thống thứ 47 của Mỹ bắt đầu bằng việc ký các sắc lệnh thu hồi 78 chính sách của người tiền nhiệm, trong đó có 17 sắc lệnh ông Biden mới ký ban hành vào tháng 1 năm nay ngay trước khi mãn nhiệm.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi WHO, viện dẫn lí do cơ quan này “đã không xử lý đại dịch Covid-19 và các cuộc khủng hoảng y tế khác trên toàn cầu một cách đúng đắn, không áp dụng các cải cách cấp bách, cần thiết và không chứng minh được sự độc lập của mình khỏi ảnh hưởng chính trị không phù hợp từ những quốc gia thành viên".

Ông Trump từ lâu đã chỉ trích WHO. Lúc còn đương chức tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên, chính quyền của ông đã rút Mỹ khỏi tổ chức này vào tháng 7/2020, khi đại dịch Covid-19 tiếp tục lây lan.

“Đó là một vấn đề lớn”, ông Trump nói với một phụ tá khi bắt đầu ký sắc lệnh hành pháp cắt đứt quan hệ của Mỹ với WHO hôm 20/1, đồng thời nhắc lại quyết định tương tự của ông cách đây 4 năm và niềm tin về việc Mỹ đã trả quá nhiều tiền cho tổ chức này so với các quốc gia khác. Sắc lệnh mới nêu rõ, WHO “tiếp tục yêu cầu Mỹ chi những khoản tiền quá cao một cách không công bằng”.

WHO hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về động thái mới của ông Trump. Tuy nhiên, tiến sĩ Ashish Jha, người từng giữ chức Điều phối viên ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng dưới chính quyền Biden, mô tả đây là một "sai lầm chiến lược".

Theo ông Jha, WHO là một tổ chức thiết yếu và Trung Quốc sẽ thế chân khi Mỹ rút lui, giành được ảnh hưởng chính trị lớn hơn trên toàn thế giới. Ông Jha cũng cảnh báo, động thái của chính quyền Trump sẽ làm suy yếu WHO vì tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ nhân viên và chuyên môn của Mỹ, đặc biệt trong việc theo dõi bệnh cúm toàn cầu.