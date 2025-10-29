Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Flash90

Hãng tin CNN và tờ Times of Israel dẫn tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 29/10 cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho quân đội nước này thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ và ngay lập tức vào Dải Gaza. Quan chức Mỹ và Israel tiết lộ, Tel Aviv đã thông báo cho Washington về quyết định tập kích Dải Gaza trước khi chiến dịch diễn ra.

Các nhân chứng kể đã chứng kiến những vụ nổ và nghe thấy tiếng xe tăng khai hỏa ở khu vực do quân đội Israel kiểm soát và thành phố Gaza, Deir al Balah.

Các cuộc tấn công của Israel diễn ra ngay sau khi nước này tuyên bố Hamas bắn vào binh lính Israel ở phía đông "ranh giới vàng", vốn phân chia khu vực Israel chiếm đóng ở Gaza với phần còn lại của dải đất ven biển này vào ngày 28/10. Theo lời một quan chức Israel, quân đội ở khu vực Rafah, phía nam Gaza đã bị trúng đạn RPG và bị bắn tỉa.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh báo Hamas sẽ phải trả giá đắt cho cuộc tấn công vào Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đồng thời khẳng định Tel Aviv sẽ đáp trả mạnh mẽ bằng vũ lực. Ngay sau đó, Israel đã tấn công khu phố Al-Sabra ở thành phố Gaza, làm ít nhất 3 phụ nữ và 1 nam giới thiệt mạng, Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza cho hay, tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ít nhất 5 người đã tử vong sau các đòn tấn công của Israel.

Hamas đã lên án "cuộc ném bom" của Israel, cho rằng hành động này đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Hamas cũng phủ nhận việc tấn công binh sĩ IDF. Tuy nhiên, nhóm vũ trang này cho biết họ vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, vào ngày 28/10, Văn phòng của ông Netanyahu cáo buộc Hamas đã "vi phạm rõ ràng" thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sau khi trao trả cho Israel hài cốt không thuộc về bất kỳ ai trong số 13 con tin vẫn còn mất tích tại vùng đất này.

Ngay sau khi người đứng đầu chính phủ Israel tuyên bố nước này sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới vào Gaza, lực lượng vũ trang Hamas đã tuyên bố hoãn trao trả thi thể một con tin được tìm thấy ở miền nam Gaza do "những vi phạm" của Tel Aviv. Nhóm chiến binh này cũng cảnh báo bất kỳ hành động leo thang nào của Israel cũng sẽ "cản trở các hoạt động tìm kiếm, khai quật và thu hồi thi thể" của các con tin Israel đã tử vong.