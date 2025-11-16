Theo tờ Times of Israel, các quan chức Israel ngày 15/11 đã tiết lộ về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc bỏ qua giai đoạn giải giáp Hamas và triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) ở Dải Gaza, thay vào đó là bắt đầu ngay quá trình tái thiết.

"Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10 mới chỉ ở giai đoạn đầu tiên. Tuy vậy, sự thay đổi định hướng từ Nhà Trắng đang khiến các cuộc thảo luận về tương lai của Gaza rơi vào bế tắc. Đây là kịch bản tệ nhất, mọi nỗ lực tái thiết đều vô nghĩa nếu vùng đất này chưa được phi quân sự hóa. Việc rút ngắn tiến trình đi ngược lại kế hoạch của Tổng thống Trump, đồng thời tạo cơ hội cho Hamas tái vũ trang và củng cố tầm ảnh hưởng", một quan chức Israel nói với kênh Channel 13.

Một số nguồn tin an ninh từ Israel lại cho rằng Washington đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục các nước thứ ba tham gia quá trình giải giáp Hamas, nên đã bắt đầu theo đuổi những phương án khác. Nhưng các giải pháp như vậy là không thể chấp nhận với Tel Aviv.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Báo cáo của đài truyền hình Kan tiết lộ, Israel sẵn sàng trao quyền rộng rãi cho các lực lượng nước ngoài trong việc giải trừ vũ khí của Hamas. Tuy nhiên, các quốc gia quan tâm đến việc gia nhập ISF chỉ cam kết làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, không tham gia trực tiếp vào việc giải giáp các nhóm vũ trang ở Gaza.

Theo kế hoạch hòa bình ở Gaza do Tổng thống Trump thúc đẩy, giai đoạn đầu tiên sẽ bao gồm việc triển khai ISF và giải giáp Hamas, giai đoạn thứ hai là thiết lập cơ chế dân sự tạm thời, và giai đoạn thứ ba là tái thiết với sự tài trợ từ Mỹ và các nước Ảrập.

Theo dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17/11 sẽ thảo luận về một nghị quyết liên quan đến Dải Gaza do Mỹ thúc đẩy. Nghị quyết này bao gồm việc thành lập Hội đồng Hòa bình - một cơ quan quản lý chuyển tiếp do Tổng thống Trump lãnh đạo, đồng thời triển khai ISF để bảo vệ các khu vực biên giới của Israel. Nghị quyết này cũng để ngỏ khả năng thành lập nhà nước Palestine trong tương lai.