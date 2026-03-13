Theo tờ Times of Israel, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 12/3 khẳng định rằng Tehran không đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng các tàu thuyền lưu thông tại tuyến hàng hải này phải phối hợp với hải quân Iran.

"An ninh tại eo biển Hormuz là vấn đề sống còn với Iran và chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ tuyến đường biển chiến lược này. Tình trạng bất ổn hiện tại là do hành vi gây hấn của Mỹ và Israel. Chúng tôi không đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng các tàu thuyền phải phối hợp với hải quân Iran khi đi qua để đảm bảo an ninh hàng hải", ông Baghaei cho biết.

Tàu chở hàng treo cờ Thái Lan bị Iran tấn công ở eo biển Hormuz. Ảnh: The Nation

Cùng ngày 12/3, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran đã ra thông báo yêu cầu toàn bộ tàu vận tải đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ "luật lệ thời chiến để tránh bị tập kích nhầm lẫn". Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh rằng Tehran phải duy trì khả năng phong tỏa eo biển Hormuz để gây áp lực lên đối phương.

Theo báo cáo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), đã có ít nhất 13 vụ tấn công tàu thuyền xảy ra xung quanh Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và Vịnh Oman kể từ khi Mỹ - Israel bắt đầu chiến dịch tấn công Iran.

Ở một diễn biễn liên quan, Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 12/3 đã triệu tập đại sứ Iran tại Bangkok để làm rõ việc tàu chở hàng treo cờ Thái Lan tên "Mayuree Naree" bị tấn công tại eo biển Hormuz. Phía Iran trước đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nói tàu của Bangkok đã phớt lờ cảnh báo của hải quân nước này.

"Con tàu hiện vẫn ở nguyên vị trí xảy ra sự cố và chưa cập cảng Oman. Hiện hải quân Oman đã giải cứu được 20 thủy thủ và đang nỗ lực tìm kiếm 3 người còn mất tích", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo.