Theo tờ Times of Israel, trong bản tin thông báo về việc ông Mojtaba được Hội đồng Chuyên gia Iran bầu chọn làm lãnh tụ tối cao mới của đất nước, phát thanh viên Iran của đài truyền hình nhà nước Iran đã mô tả ông là "janbaz trong cuộc chiến Ramadan". Trong đó, "janbaz" là thuật ngữ được dùng để chỉ những người bị thương vì đối thủ, còn "cuộc chiến Ramadan" là cách truyền thông Iran gọi cuộc xung đột hiện tại.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Ông Mojtaba là con trai thứ hai của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ông hiện là người kế nhiệm cha mình sau khi ông Khamenei thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2. Ngoài cha ruột, cha vợ của ông Mojtaba cũng đã thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Mỹ.

Cùng ngày 9/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cáo buộc Mỹ muốn chiếm đoạt dầu mỏ của nước này, nhấn mạnh việc tìm kiếm một lệnh ngừng bắn là "không phù hợp ở thời điểm hiện tại".

"Ý đồ của Mỹ rất rõ ràng và tham vọng của họ cũng rất hiển nhiên. Washington muốn chia cắt Iran để chiếm đoạt trái phép dầu mỏ. Ngay lúc này, các cuộc giao tranh vẫn đang nổ ra và việc thảo luận về bất kỳ chủ đề nào ngoài bảo vệ đất nước đều không phù hợp. Chúng tôi không bắt đầu cuộc xung đột, mà bị áp đặt", ông Baghaei nói.

Về các thông tin cho rằng vũ khí của Iran đã được phóng về phía Thổ Nhĩ Kỳ, CH Síp và Azerbaijan trong tuần qua, ông Baghaei khẳng định "không có cuộc tấn công nào được phát động từ lãnh thổ Iran" nhắm vào những quốc gia này.

"Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo đối thủ có thể dàn dựng một số vụ tấn công nhằm chia rẽ Iran với các nước khác", phát ngôn viên Iran lưu ý.

Giới chức Mỹ hiện chưa lên tiếng bình luận về cáo buộc mới của Iran.