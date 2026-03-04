Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố nước này sẽ loại bỏ bất kỳ nhân vật nào được lựa chọn kế nhiệm cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong đợt không kích chung của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2.

Ông Israel Katz (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Israel Katz

Báo Times of Israel dẫn lời ông Katz phát biểu hôm 4/3: “Bất kỳ nhà lãnh đạo nào được chính quyền Iran bổ nhiệm để tiếp tục dẫn dắt kế hoạch tiêu diệt Israel, đe dọa Mỹ, thế giới tự do và các quốc gia trong khu vực sẽ là mục tiêu cần bị loại bỏ mà không cần tranh cãi. Nhà lãnh đạo đó là ai hay đang trú ẩn ở đâu cũng không quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục dốc toàn lực hành động cùng các đối tác Mỹ để triệt phá năng lực của chính quyền Tehran và tạo điều kiện cho người dân Iran lật đổ và thay thế chế độ”.

Theo hãng thông tấn CNN, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel đưa ra cảnh báo trên sau khi Hội đồng Chuyên gia lãnh đạo của Iran tiến hành bầu chọn lãnh tụ tối cao mới theo hình thức trực tuyến, song chưa rõ khi nào sẽ công bố kết quả.

Nguồn tin của báo New York Times tiết lộ, ông Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo tương lai của Iran.

Ông Mojtaba được cho có quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và thuộc phe bảo thủ cứng rắn tại Iran. Dù không giữ chức vụ chính thức trong bộ máy nhà nước, nhưng ông Mojtaba được nhiều nhà phân tích đánh giá có ảnh hưởng lớn trong hệ thống quyền lực của cha mình và từng bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt từ năm 2019.