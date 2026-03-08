Trong thông điệp đưa ra ngày 8/3, Tổng thống Iran Pezeshkian nói rằng khi Iran bị tấn công thì quốc gia này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả, Mỹ và Israel càng gia tăng áp lực “thì sự phản ứng của Tehran càng mạnh mẽ”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Masoud Pezeshkian/Mạng xã hội X

Nhà lãnh đạo Iran chia sẻ: “Iran của chúng tôi, đất nước của chúng tôi sẽ không dễ dàng cúi đầu trước sự bắt nạt, áp bức hay xâm lược và điều đó chưa từng xảy ra”.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ không có thỏa thuận nào với Tehran ngoại trừ sự đầu hàng vô điều kiện từ Iran.

Ở một diễn biến khác, Mohsen Heydari, thành viên Hội đồng Chuyên gia lãnh đạo của Iran hôm nay cho biết cơ quan này đã chọn ra người sẽ đảm nhiệm vị trí Lãnh tụ tối cao Iran tiếp theo. “Ứng viên phù hợp nhất, được đa số thành viên Hội đồng Chuyên gia chấp nhận, đã được xác định”, báo The Guardian dẫn lời ông nói.

Tuy nhiên, ông Heydari không nêu rõ ai là người được chọn để thay thế cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.