Hoạt động đầu tư trên các sàn chứng khoán quốc tế trực tuyến, kinh doanh forex qua các ứng dụng MT4, MT5 hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, cấp phép. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sẵn sàng rót hàng tỷ đồng tham gia, để rồi rơi vào cảnh “cháy tài khoản”, kéo theo hàng loạt hệ lụy.

Liên quan vụ Phó Đức Nam, cơ quan công an xác định nhiều bị hại đã mạnh tay đầu tư tiền tỷ vào forex, nhưng sau đó thua lỗ, mất sạch số tiền tích cóp trong nhiều năm.

Không ít trường hợp, sau khi “đốt” hết tiền vào forex, đã nảy sinh ý định phạm tội để kiếm tiền “gỡ gạc”. Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Ngân (cựu cán bộ kỹ thuật một trường đại học ở Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, năm 2022, Ngân bắt đầu tham gia giao dịch ngoại hối trên sàn forex thông qua ứng dụng Meta Trader 4 (MT4). Đến giữa năm 2022, Ngân bắt đầu thua lỗ.

Ảnh minh họa

Để có tiền chơi ngoại hối, bị can đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ. Nguyễn Thị Hồng Ngân đưa ra thông tin gian dối với chị N. (SN 1986, trú tại Hà Nội) về việc có các đơn hàng đá muối, gói thầu cung cấp vật tư tại Đại học Bách khoa Hà Nội để “dụ” góp vốn làm ăn.

Tin tưởng, từ ngày 27/9/2022 đến 17/5/2024, chị N. nhiều lần chuyển cho Ngân tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị can không sử dụng vào mục đích kinh doanh như cam kết mà chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân và đặc biệt dùng để giao dịch ngoại hối trên các sàn forex, dẫn đến thua lỗ, mất khả năng chi trả.

Để tạo lòng tin, mỗi lần chị N. chuyển tiền góp vốn, Ngân đều chuyển trả lại một phần, nói là tiền gốc và lãi từ hoạt động đầu tư. Tổng số tiền bị can đã chuyển trả là hơn 67 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 5/2024, Ngân không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận. Cáo trạng xác định, bị can đã chiếm đoạt của chị N. hơn 13 tỷ đồng.

Cái giá phải trả

Trong một vụ việc khác, tháng 7/2025, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoành (SN 1975, trú tại Hà Nội) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Hoành, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần HP 102 Việt Nam, đã lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để huy động vốn, đưa ra cam kết lợi nhuận cao nhằm khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền đầu tư thiết bị quảng cáo.

Từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2020, các nhà đầu tư đã chuyển vào tài khoản của Hoành hơn 409 tỷ đồng. Đến ngày 5/5/2020, còn 1.358 cá nhân chưa được hoàn trả đủ tiền, với tổng số tiền hơn 207 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 207 tỷ đồng của 1.358 bị hại. Trong đó, khoảng 84 tỷ đồng được Hoành sử dụng để đầu tư forex thông qua tài khoản của Công ty CP Thanh toán trung gian Ngân Lượng.

Tương tự, tháng 9/2022, Nguyễn Đình Hòa (SN 1989, quê Nghệ An) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi phạm tội, Hòa là nhân viên Công ty CP Phát triển giáo dục Việt Nam VPBOX, phụ trách kinh doanh tại huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội; được giao nhiệm vụ thu tiền học phí và tiền sách giáo khoa của 12 trường tiểu học để nộp về công ty.

Cuối năm 2020 – đầu năm 2021, Hòa đã trực tiếp thu hơn 3,7 tỷ đồng tiền học phí và sách giáo khoa. Tuy nhiên, thay vì nộp lại cho công ty, bị cáo đã sử dụng số tiền này để đầu tư ngoại hối trái phép trên mạng và thua lỗ, mất khả năng chi trả.

Đến tháng 3/2021, công ty ra quyết định kỷ luật, sa thải Hòa, đồng thời gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.