Việc vận hành hiệu quả hệ sinh thái công nghệ iHanoi và Hanoiwork vừa mang về cho Hà Nội giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026, ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”.

Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 vừa được báo điện tử Viettimes tổ chức chiều ngày 14/10 tại Hà Nội.

VDA 2026 hướng tới tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, tạo ra giá trị rõ ràng cho nền kinh tế.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo giải thưởng VDA 2026 cho biết: Với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, giải thưởng không chỉ tôn vinh những gì mới về công nghệ, mà cao hơn là tôn vinh công nghệ ấy đã giúp ích gì cho con người, xã hội; không chỉ ghi nhận những thành tựu đã đạt được, mà còn khuyến khích những sáng kiến có khả năng mở ra tương lai.

Ban tổ chức trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc" cho 8 đơn vị.

Năm 2026, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở cả 5 hạng mục. Qua 2 vòng đánh giá, 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu đã được lựa chọn, vinh danh ở hạng mục gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; tôn vinh cá nhân.

Đáng chú ý, ở hạng mục cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam vinh danh 8 đơn vị gồm UBND Hà Nội với hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork; UBND thành phố Đà Nẵng với nền tảng phục vụ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu số của thành phố; UBND thành phố Huế với giải pháp chuyển đổi số quản lý, điều hành, phục vụ qua Hue-S và HueIOC; UBND tỉnh Lạng Sơn với trợ lý ảo công chức số Xứ Lạng; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06 (Bộ Công an) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Nền tảng định danh điện tử quốc gia - VNeID; Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) với Hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành; Công an thành phố Hà Nội với trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường và Phần mềm trưng cầu giám định số; Sở Y tế thành phố Hà Nội với "Hệ sinh thái Y tế số Thủ đô".

Theo ghi nhận từ Ban giám khảo giải thưởng, chính quyền Hà Nội triển khai hệ sinh thái số quy mô lớn với ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi, giúp người dân và doanh nghiệp tương tác trực tuyến với chính quyền, sử dụng các tiện ích đô thị trên điện thoại và nền tảng không gian làm việc số hợp nhất của HanoiWork triển khai tại 180 đơn vị với 84.000 tài khoản. Thời gian chờ tại một số thủ tục giảm từ 1-2 giờ còn 15 phút.

Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở KH&CN đại diện thành phố Hà Nội nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc".

Với Đà Nẵng, 94 xã, phường của thành phố đã có Trung tâm điều hành dùng chung trên nền tảng IOC. Dữ liệu được chia sẻ trên Danang Smart City, với khoảng 1,1 triệu lượt cài đặt, người dân, doanh nghiệp khai thác thông tin thuận tiện, minh bạch.

Tại Huế, với hơn 1,3 triệu tài khoản, trong đó hơn 900.000 tài khoản xác thực qua VNeID, Hue-S là cầu nối số hiệu quả giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển đô thị thông minh, bền vững.

Trong khi đó, Lạng Sơn thành công đưa AI vào hỗ trợ quy trình công vụ trên quy mô toàn tỉnh, hình thành lớp khai thác tri thức trên kho dữ liệu hành chính dùng chung; bước đầu giảm một nửa thời gian xử lý đối với các tác vụ thường xuyên.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng VNeID là 2 nền tảng quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Với gần 84 triệu tài khoản VNeID, hệ thống góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy thanh toán số và cung cấp nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành của Trung tâm 386 là giải pháp theo kiến trúc mở, sẵn sàng kết nối và chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trong 18 tháng, hệ sinh thái đã giúp Trung tâm tiết kiệm 300.000 giờ công, ước tính gần 13 tỷ đồng.

Công an thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, giúp rút ngắn đến 80% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm hơn 90% sai sót, tiết kiệm 600 tỷ đồng và 48 triệu giờ công mỗi năm.

Còn với Sở Y tế thành phố Hà Nội, hệ sinh thái y tế số là bệ phóng giúp liên thông gần 27 triệu lượt khám chữa bệnh toàn thành phố. Nền tảng đang quản lý thông tin của hơn 9,7 triệu người dân; trong đó hơn 95% đã có hồ sơ sức khỏe điện tử và 87% được đồng bộ căn cước công dân.