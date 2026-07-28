Khắc phục “điểm nghẽn” trong quản lý an toàn thực phẩm học đường

Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường – HanoiCheck vừa được UBND thành phố Hà Nội ra mắt chiều ngày 28/7.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và giáo dục của thành phố, góp phần đổi mới phương thức quản lý an toàn thực phẩm học đường theo hướng hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

Việc triển khai hệ thống HanoiCheck tại toàn bộ cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã được UBND thành phố xác định là một trong 12 nhiệm vụ trọng tâm của đợt cao điểm 100 ngày tập trung chuyển đổi số Thủ đô.

Hệ thống HanoiCheck được UBND thành phố Hà Nội ra mắt ngày 28/7 và dự kiến sẽ vận hành chính thức bắt đầu từ ngày 3/8.

Hệ thống HanoiCheck được Sở KH&CN thành phố Hà Nội chủ trì triển khai, phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Y tế cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và vận hành, hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường trên phạm vi toàn thành phố.

Sở KH&CN thành phố Hà Nội cho biết, HanoiCheck được xây dựng nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý bữa ăn bán trú, từng bước chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu số, giúp các cơ quan quản lý, nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm và phụ huynh cùng tham gia giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho học sinh.

Theo phân tích của Sở KH&CN, công tác quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học trên địa bàn Hà Nội thời gian qua còn tồn tại một số hạn chế, “điểm nghẽn” như dữ liệu phân tán, thiếu tính dự báo; thiếu công cụ giám sát độc lập cho xã hội; phương thức quản lý hành chính, hậu kiểm thủ công. Từ thực tế này, việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường là yêu cầu cấp bách, cần được ưu tiên hàng đầu.

Việc đưa HanoiCheck vào vận hành được nhận định là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng chính quyền số, xã hội số của Thủ đô; đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, bảo vệ sức khỏe học sinh và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Minh bạch thông tin, tăng cường giám sát xã hội

Hệ thống HanoiCheck gồm 5 hợp phần chính: Hồ sơ dinh dưỡng điện tử của học sinh; quản lý nhà cung cấp thực phẩm và suất ăn, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc; kiểm soát an toàn thực phẩm trên môi trường số thông qua chữ ký số, mã QR và camera AI; ứng dụng dành cho phụ huynh phục vụ tra cứu, theo dõi và giám sát; hệ thống Dashboard phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực.

Thông qua HanoiCheck, dữ liệu được quản lý tập trung, chuẩn hóa và kết nối với các hệ thống dùng chung của thành phố, tạo nền tảng phục vụ công tác điều hành, phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Theo kế hoạch, HanoiCheck được triển khai theo lộ trình với các nhiệm vụ trọng tâm gồm chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng quy trình nghiệp vụ, tổ chức đào tạo, tập huấn, triển khai hệ thống tại các trường học và thí điểm giải pháp camera AI giám sát bếp ăn tại 30 cơ sở giáo dục đại diện trước khi đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng.

Việc đưa vào vận hành chính thức hệ thống HanoiCheck sẽ góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, hiện đại, tăng cường niềm tin của phụ huynh và xã hội với công tác quản lý của Thành phố.

Hệ thống HanoiCheck dự kiến sẵn sàng vận hành phục vụ năm học 2026 - 2027, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, hiện đại, tăng cường niềm tin của phụ huynh và xã hội với công tác quản lý của thành phố.

Một trong những điểm nổi bật của HanoiCheck là tăng cường công khai, minh bạch thông tin về bữa ăn học đường.

Theo đó, phụ huynh có thể tra cứu thông tin về thực đơn, nguồn gốc thực phẩm, tình trạng dinh dưỡng của học sinh và các thông tin liên quan thông qua ứng dụng di động. Đồng thời, việc ứng dụng chữ ký số, mã QR và camera AI góp phần số hóa quy trình quản lý bếp ăn, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và truy xuất khi cần thiết.

Việc hình thành cơ sở dữ liệu tập trung cũng tạo điều kiện để các cơ quan quản lý theo dõi, đánh giá chất lượng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường trên toàn địa bàn, đồng thời hỗ trợ xây dựng chính sách và điều hành hiệu quả hơn.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, vận hành hệ thống, mở rộng phạm vi triển khai, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số dùng chung, từng bước xây dựng hệ sinh thái quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường một cách đồng bộ, hiện đại và bền vững.