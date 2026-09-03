Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và thiên tai. Tại Hà Nội, những trận mưa lớn bất ngờ thường gây ra ngập úng cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Với mong muốn dùng giải pháp công nghệ để góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trong điều kiện thời tiết bất lợi, Sở KH&CN thành phố Hà Nội vừa chính thức ra mắt và đưa vào vận hành mini app "Bản đồ mưa ngập" trên siêu ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi, nơi hiện đã có hơn 6,4 triệu tài khoản người dùng.

"Bản đồ mưa ngập" là một tiện ích mới được Hà Nội cung cấp cho người dân Thủ đô trên siêu ứng dụng iHanoi.

Thay vì tiếp nhận những nguồn tin rải rác hay dự báo chung chung, ứng dụng "Bản đồ mưa ngập" cung cấp dữ liệu "luồng" chính thức cho người dân. Toàn bộ dữ liệu được trích xuất trực tiếp từ hệ thống trạm giám sát tự động do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội - HSDC quản lý và vận hành. Tình trạng mưa và độ sâu điểm ngập được cập nhật liên tục theo thời gian thực, chuẩn mực theo từng milimét lượng mưa và mét độ sâu.

Theo Sở KH&CN Hà Nội, mini app “Bản đồ mưa ngập” mang lại sự tiện lợi cho người dân với các nhóm tính năng được thiết kế cá nhân hóa. Cụ thể, bản đồ số được trực quan hóa bằng thang màu tiêu chuẩn giúp người dân đánh giá mức độ nguy hiểm chỉ trong vài giây.

Với việc đa dạng lớp bản đồ và hỗ trợ tìm kiếm linh hoạt, mini app cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa giao diện đường phố, sáng, tối, vệ tinh và chủ động tìm kiếm theo địa chỉ, tên đường hoặc trạm đo cụ thể.

Khi người dùng chạm vào một điểm mưa/ngập cụ thể trên bản đồ, ứng dụng hiển thị Popup cung cấp thông tin chi tiết về tên điểm, địa chỉ, lượng mưa, mức độ ngập. Tính năng này cho phép người dân ngay lập tức thiết lập lộ trình di chuyển an toàn để tránh vùng nguy hiểm.

Người dân có thể cài đặt nhận thông tin cảnh báo tình trạng mưa ngập trên ứng dụng.

Với tính năng cảnh báo chủ động gửi thẳng đến điện thoại, người dùng không cần mở ứng dụng vẫn nhận được thông báo. Khi có điểm ngập hoặc mưa lớn phát sinh trong vùng cài đặt, hệ thống sẽ tự động bật cảnh báo chi tiết (Popup) giúp người dân chủ động chuyển hướng di chuyển.

Người dùng còn có thể tùy chỉnh bán kính nhận cảnh báo từ 1km đến 100km tính từ vị trí hiện tại; cài đặt khung giờ nhận tin để tránh bị làm phiền ngoài giờ sinh hoạt hoặc ban đêm.

Đặc biệt, mini app được thiết kế theo hướng minh bạch quyền riêng tư, nêu rõ quyền truy cập vị trí và thông báo, đảm bảo ứng dụng vẫn hoạt động ở chế độ tra cứu bản đồ cơ bản kể cả khi chưa cấp quyền vị trí.

Việc Hà Nội đưa vào vận hành “Bản đồ mưa ngập” trên iHanoi được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng như giúp người dân tránh nguy cơ tai nạn do ngập nước che khuất hố ga, ổ gà; giảm thiểu chi phí sửa chữa phương tiện do chết máy, hư hỏng tài sản; giúp tài xế công nghệ, shipper, doanh nghiệp vận tải và người dân chủ động điều phối lộ trình di chuyển hợp lý.