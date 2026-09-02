Theo Trung tâm Thông tin và giám sát điều hành thông minh Đà Nẵng, Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC đã phối hợp xây dựng và đưa vào hoạt động bản đồ số hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 2/9.

Có địa chỉ truy cập tại trang hkd.danang.gov.vn cùng đường dây nóng hỗ trợ “1022 (nhánh 8)”, bản đồ số hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ thành phố Đà Nẵng đến nay đã có dữ liệu của 124.400 hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn, đạt gần 100% đơn vị. Thông tin, dữ liệu về các đơn vị hiển thị trên bản đồ được phân theo từng xã, phường và các lĩnh vực hoạt động, sản phẩm, dịch vụ cung cấp.

Bản đồ số hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ thành phố Đà Nẵng có địa chỉ truy cập tại hkd.danang.gov.vn cùng đường dây nóng hỗ trợ “1022 (nhánh 8)”.

Việc đưa vào vận hành chính thức bản đồ số hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ thành phố Đà Nẵng là một hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch 183 của UBND thành phố về triển khai hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn.

Cụ thể, chủ hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ “đứng” tại địa điểm kinh doanh của mình trên bản đồ có thể yêu cầu/đăng ký trực tuyến sử dụng miễn phí 12 phần mềm, công cụ số theo kế hoạch 183. Các hộ kinh doanh, cửa hàng có thông tin về các cơ sở khác trên địa bàn để quyết định mở thêm điểm giao dịch kinh doanh chính xác, hiệu quả hơn.

Sử dụng bản đồ số này, Sở KH&CN, từng UBND xã/ phường sẽ biết được “sức khỏe số” của hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ để có giải pháp hỗ trợ, đảm bảo các mục tiêu đề ra tại kế hoạch 183 như: Phấn đấu 90% cửa hàng, hộ kinh doanh được hỗ trợ nâng cao năng lực số, tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 10 lần GRDP thành phố, thương mại điện tử trong tổng buôn bán lẻ hàng hóa đạt 10%...

Các sở, ngành và UBND xã, phường tại Đà Nẵng có thể sử dụng thông tin, dữ liệu để phục vụ quản lý, phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn; hình thành bản đồ, dữ liệu chuyên ngành như nhà vườn, trang trại, vùng sản xuất, vùng trồng...

Đặc biệt, qua tiếp cận các thông tin được công khai trên bản đồ, người dân và du khách thuận tiện hơn trong lựa chọn, sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các cửa hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nhằm đảm bảo bản đồ số được sử dụng hiệu quả, Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng đã đề nghị các sở, ngành, UBND các xã/ phường, đặc khu phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho cửa hàng, hộ kinh doanh theo lĩnh vực quản lý, trên địa bàn sử dụng bản đồ và đưa ra yêu cầu, đăng ký sử dụng các phần mềm, công cụ số theo kế hoạch 183. Đồng thời, chủ động rà soát, chuẩn hóa, bổ sung dữ liệu cửa hàng, hộ kinh doanh theo lĩnh vực quản lý, trên địa bàn quản lý còn thiếu hoặc chưa chính xác, gửi về Sở KH&CN cập nhật.

Các hiệp hội, hội doanh nghiệp được đề nghị phổ biến, giới thiệu bản đồ số tới hội viên, doanh nghiệp thành viên; vận động, khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc Hội, Hiệp hội chủ động tham gia, cập nhật thông tin trên bản đồ số.

Các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cần chủ động truy cập bản đồ số để kiểm tra, xác nhận và cập nhật thông tin của đơn vị mình; đăng ký sử dụng các phần mềm, công cụ số; kịp thời phản ánh về UBND xã, phường hoặc Tổng đài 1022 (nhánh 8) khi gặp khó khăn trong quá trình sử dụng.