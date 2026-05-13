Theo tạp chí TIME, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 12/5 cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Tổng thống Trump có thể tiêu tốn tới 1.200 tỷ USD, cao hơn gấp nhiều lần con số ước tính 175 tỷ USD do ông từng đưa ra trước đó.

CBO lưu ý bản đánh giá của họ chỉ mang tính tương đối, bởi Lầu Năm Góc đến nay vẫn chưa công bố đầy đủ cấu trúc của hệ thống phòng thủ được ông Trump mô tả "sẽ xóa bỏ vĩnh viễn mối đe dọa tên lửa đối với lãnh thổ Mỹ". Tuy vậy, báo cáo này vẫn cho thấy phần nào quy mô khổng lồ của dự án, cả về tiền bạc lẫn thách thức công nghệ.

Tổng thống Trump công bố hệ thống phòng thủ Vòm Vàng. Ảnh: NYT

"CBO cho rằng riêng chi phí mua sắm cho Vòm Vàng đã vượt 1.000 tỉ USD và hệ thống này sẽ mất 20 năm để phát triển và lắp đặt hoàn thiện. Phần tốn kém nhất nằm ở các hệ thống đánh chặn đặt ngoài không gian, tức những vũ khí trên quỹ đạo được thiết kế để phá hủy tên lửa ngay sau khi phóng. Khoảng 70% tổng chi phí sẽ dành cho hạng mục này, bao gồm kế hoạch triển khai khoảng 7.800 vệ tinh", tạp chí TIME cho biết.

Cũng theo đánh giá của CBO, ngay cả khi hệ thống được xây dựng hoàn chỉnh, các cường quốc quân sự như Nga hay Trung Quốc, với kho vũ khí hạt nhân quy mô lớn vẫn có thể áp đảo hệ thống này và khiến một số tên lửa lọt qua.

Thượng nghị sĩ Mỹ Jeff Merkley, người yêu cầu CBO thực hiện báo cáo, đã chỉ trích gay gắt kế hoạch của ông Trump sau khi kết quả được công bố. Ông Merkley cho rằng dự án Vòm Vàng "không khác gì một khoản ưu đãi khổng lồ dành cho các tập đoàn quốc phòng, còn người dân Mỹ là bên phải trả tiền".

Theo truyền thông Mỹ, Vòm Vàng được lấy cảm hứng từ hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel, thường được gọi là Vòm Sắt. Tuy nhiên, hệ thống của Israel chỉ bảo vệ một khu vực địa lý tương đối nhỏ và chủ yếu đối phó các mối đe dọa tầm ngắn. Trong khi đó, phiên bản của ông Trump được thiết kế để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mỹ, gồm cả Alaska và Hawaii trước cả tên lửa đạn đạo và vũ khí siêu vượt âm.