Theo đài CNA, Tổng thống Trump ngày 12/5 đã bất ngờ đăng tải lên mạng xã hội Truth Social hình ảnh bản đồ Venezuela kèm lá cờ Mỹ và dòng mô tả "tiểu bang thứ 51".

Đây được coi là động thái mới nhất ám chỉ việc nhà lãnh đạo Mỹ đang xem xét khả năng mở rộng tầm ảnh hưởng ở Venezuela sau nhiều tháng liên tục tuyên bố Washington đang kiểm soát quốc gia giàu dầu mỏ này.

"Tôi đang nghiêm túc cân nhắc việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox ngày 11/5.

Bức ảnh mô tả Venezuela là bang thứ 51 của Mỹ. Ảnh: Truth Social/@realDonaldTrump

Khi được hỏi về phát biểu của ông Trump, đại diện Nhà Trắng đã từ chối trả lời trực tiếp và chỉ mô tả Tổng thống Mỹ "là người không bao giờ chấp nhận hiện trạng", đồng thời ca ngợi chính quyền Caracas vì đã hợp tác hiệu quả với Washington.

Về phía Venezuela, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez khẳng định nước này không bao giờ muốn trở thành một phần của Mỹ. Bà Rodriguez nhấn mạnh giới chức Washington và Caracas vẫn đang hợp tác để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, độc lập và lịch sử của mình. Venezuela không phải thuộc địa của bất kỳ ai, mà là một đất nước tự do", bà Rodriguez tuyên bố.