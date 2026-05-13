Ông Trump nhận được câu hỏi liệu có công du Nga trong năm 2026.

Hãng thông tấn RT đưa tin, trong cuộc phỏng vấn ở Nhà Trắng hôm 12/5, Tổng thống Mỹ Trump đã nhận được câu hỏi từ phóng viên về việc liệu ông có định công du nước Nga trong năm nay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: “Tôi có thể… Tôi sẽ làm những điều cần thiết. Cuộc xung đột đó… Tôi đã dàn xếp 8 cuộc xung đột. Xung đột ở Ukraine đang dần kết thúc. Mọi người tin hay không thì cuộc xung đột đó sẽ kết thúc và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cuối cùng sẽ đạt được một thỏa thuận hòa giải giữa Nga và Ukraine”.

Theo đài RT, câu trả lời trên của ông Trump được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định lời mời nhà lãnh đạo Mỹ đến thăm Nga vẫn có hiệu lực.

“Có, tất nhiên rồi. Tôi không nghi ngờ về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ luôn vui mừng khi được gặp gỡ người đồng cấp Mỹ tại Moscow. Ông Putin luôn nhắc đến lời mời trong mỗi cuộc điện đàm”, ông Peskov chia sẻ.