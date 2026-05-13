Báo The New York Times đưa tin các phát hiện tình báo hồi đầu tháng này cho thấy Iran đã giành lại quyền vận hành hầu hết các địa điểm phóng tên lửa, gồm 30 trong tổng số 33 địa điểm phóng tên lửa dọc theo eo biển Hormuz. Điều này có thể đe dọa các tàu hải quân Mỹ trong khu vực.

Dẫn tin từ những người nắm được báo cáo đánh giá, tờ báo Mỹ cho biết Iran vẫn có thể sử dụng kho tên lửa tại các điểm không hoạt động bằng cách phóng chúng bằng bệ phóng di động và nước này đang duy trì khoảng 70% số bệ phóng di động trước xung đột. Ngoài ra, gần 90% các cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa ngầm trên toàn quốc của Iran hiện “hoạt động một phần hoặc toàn bộ”.

Đánh giá của tình báo Mỹ cũng cho thấy kho tên lửa hiện tại của Iran vẫn ở mức khoảng 70% so với trước khi giao tranh với Mỹ và Israel xảy ra.

Trước đó, tờ Wall Street Journal ngày 11/4 trích dẫn một đánh giá tình báo khác của Mỹ viết Iran vẫn còn hàng nghìn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và có khả năng tái kích hoạt các bệ phóng của chúng. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố kho vũ khí của Iran đã "cạn kiệt và suy giảm nghiêm trọng".

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Olivia Wales, chính phủ Iran biết “thực trạng hiện tại không bền vững” và bất cứ ai nghĩ Tehran đã tái cấu trúc quân đội của mình đều "ảo tưởng" hoặc là người phát ngôn cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công chống lại Iran vào ngày 28/2, châm ngòi cho sự trả đũa của Tehran nhằm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh.