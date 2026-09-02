Chiều 2/9, người dân hối hả trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Tại Trạm thu phí Cao Bồ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45, dòng phương tiện hướng về Hà Nội gia tăng đáng kể. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã chủ động bố trí cán bộ, chiến sĩ để phân luồng, điều tiết giao thông từ xa.

Tại khu vực cuối cao tốc này, lượng phương tiện có gia tăng nhưng không xảy ra ùn tắc.

Đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua nút giao Đỗ Mười - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) hướng đi Mai Dịch xảy ra ùn tắc kéo dài.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải chạy xe trên quãng đường dài trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Lúc 15h, tại nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh và cầu Vĩnh Tuy, lưu lượng phương tiện tăng đột biến ở cả hai chiều ra, vào trung tâm thành phố.

Theo dự báo của lực lượng CSGT, lưu lượng phương tiện dồn về trung tâm TP Hà Nội sẽ còn kéo dài đến 18h ngày 2/9.

Cục CSGT khuyến cáo người dân không nên tập trung xuất phát cùng một thời điểm theo tâm lý đám đông. Người dân cần chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đi qua những khu vực đông phương tiện.