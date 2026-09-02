Sáng 2/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, trước dự báo lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an Hà Nội triển khai phương án tổ chức, phân luồng giao thông từ sớm, từ xa, tập trung giảm áp lực tại nút giao khu vực Bến xe Nước Ngầm và nút giao Cổ Linh.

Kế hoạch được thực hiện từ 10h đến 22h ngày 2/9.

Lực lượng CSGT điều tiết tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Đình Hiếu

Trong thời gian trên, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua 2 nút giao trên. Đồng thời, tăng cường lực lượng tại các tuyến, nút giao trọng điểm để hướng dẫn, điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc kéo dài và ùn tắc dây chuyền.

Lực lượng CSGT trên các tuyến phối hợp với Công an địa phương nắm lưu lượng phương tiện, tổ chức điều tiết ngay từ các tuyến dẫn vào khu vực cửa ngõ; kịp thời điều chỉnh phương án khi lưu lượng tăng cao, bảo đảm giao thông an toàn, liên tục, thông suốt.

Cục CSGT khuyến cáo các lái xe, đặc biệt là lái xe tải trọng lớn, chủ động theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Người dân trở lại Hà Nội trong chiều, tối 2/9 cần chủ động thời gian và hành trình; đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn, không chuyển làn tùy tiện, không đi vào làn dừng khẩn cấp khi gặp tình trạng phương tiện đông.