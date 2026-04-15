Theo hãng tin CNN, cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Israel và Lebanon tại Mỹ đã kết thúc trong ngày 14/4 và hai bên nhất trí sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán trực tiếp trong tương lai.

"Đây là một cuộc trao đổi tuyệt vời, kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Chúng tôi nhận ra rằng mình đang đứng cùng một phía, chúng tôi đều nhất trí về việc giải phóng Lebanon khỏi sự chi phối của Hezbollah", Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết.

Tuy vậy, đại diện Israel từ chối cam kết về một lệnh ngừng bắn ở miền nam Lebanon, đồng thời tiết lộ việc đã có "một số đề xuất và khuyến nghị" được trình lên chính phủ hai nước. Ngoài ra, phái đoàn hai bên có khả năng sẽ gặp lại nhau trong những tuần tới tại Washington, Mỹ.

Phái đoàn Israel và Lebanon đàm phán tại Mỹ. Ảnh: RTE

"Về vấn đề ngừng bắn, mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là an ninh của người dân Israel. Chúng tôi sẽ không cho phép Hezbollah tiếp tục phóng tên lửa vào các trung tâm dân cư của chúng tôi", ông Leiter nhấn mạnh.

Trong khi đó, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad đánh giá cuộc đối thoại ngày 14/4 "mang tính xây dựng", đồng thời khẳng định nhu cầu cấp thiết phải thực thi đầy đủ tuyên bố ngừng bắn mà Israel và Hezbollah đạt được vào tháng 11/2024.

"Chúng tôi đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho những người phải sơ tán trở về nhà. Chúng tôi cũng kêu gọi áp dụng các biện pháp thiết thực nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng Lebanon đang phải gánh chịu do xung đột kéo dài", bà Moawad nói.

Sau khi cuộc tiếp xúc kết thúc, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Israel và Lebanon đã đồng ý sẽ tiếp tục tiến hành các vòng đàm phán trực tiếp "theo thời gian và địa điểm được hai bên cùng thống nhất".

Theo báo cáo của Bộ Y tế Lebanon, vẫn có ít nhất 35 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Lebanon trong ngày 14/4.