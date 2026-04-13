Tờ Hindustan Times ngày 12/4 đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Thủ tướng Israel Netanyahu trong những ngày qua đã có cuộc khẩu chiến gay gắt xung quanh vấn đề Iran và Lebanon.

Mọi chuyện bắt nguồn từ phát biểu của ông Netanyahu vào ngày 11/4, khi nhà lãnh đạo Israel cáo buộc ông Erdogan "dung túng" Iran để chống lại cộng đồng người Kurd. "Dưới sự lãnh đạo của tôi, Israel sẽ tiếp tục chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, không giống với ông Erdogan", ông Netanyahu nói.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích tuyên bố của Thủ tướng Israel, gọi đây là cáo buộc vô căn cứ và không đúng sự thật. "Rõ ràng ông Netanyahu đang cố gắng gây bất ổn cho các cuộc đàm phán hòa bình và theo đuổi chính sách bành trướng trong khu vực", Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TOI

Giới chức Ankara cũng đề cập tới lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành đối với ông Netanyahu, cáo buộc những lời công kích của nhà lãnh đạo Israel nhằm vào Tổng thống Edorgan là "biểu hiện của sự khó chịu đối với tình hình thực tế".

Tới ngày 12/4, ông Erdogan lên án chính quyền Tel Aviv hành động chống lại người dân Palestine và Lebanon, thậm chí cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp quân sự vào Israel.

"Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, Israel đã khiến 1,2 triệu người dân Lebanon phải rời khỏi nơi ở của họ. Chính quyền Tel Aviv đang liên tục nhắm vào người dân vô tội và coi thường mọi giá trị nhân đạo. Có thể chúng ta sẽ phải hành động mạnh mẽ hơn để ngăn Israel làm điều này với Palestine, tương tự như khi chúng ta tiến vào Karabakh và Libya", ông Erdogan nói.

Hiện Thủ tướng Netanyahu chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Edorgan, nhưng Bộ trưởng Di sản Israel Amichai Aliyahu cho hay ông sẽ đề xuất chính phủ cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ.