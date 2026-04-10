Theo hãng tin CNN, trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 9/4, Ngoại trưởng Iran Araghchi viết: “Phiên tòa xét xử hình sự ông Netanyahu sẽ tiếp tục vào Chủ nhật (12/4). Một lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực, bao gồm cả ở Lebanon, sẽ đẩy nhanh việc bỏ tù ông ta. Nếu Mỹ muốn phá hủy nền kinh tế của mình bằng cách để ông Netanyahu giết chết ngoại giao, đó rốt cuộc sẽ là lựa chọn của họ. Chúng tôi nghĩ điều này thật không khôn ngoan, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho viễn cảnh đó”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA

Trước đó cùng ngày 9/4, một phát ngôn viên của tòa án Israel thông báo phiên tòa xét xử ông Netanyahu vì các cáo buộc tham nhũng sẽ tiếp tục vào ngày 12/4. Là thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị truy tố hình sự, ông Netanyahu đã phủ nhận các cáo buộc nhận hối lộ, gian lận và phản bội lòng tin được đưa ra vào năm 2019 sau nhiều năm điều tra.

Phiên tòa xét xử Thủ tướng Netanyahu đã bắt đầu từ năm 2020 nhưng liên tục bị trì hoãn do các cam kết chính thức của ông và hiện vẫn chưa có ngày kết thúc cụ thể.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh cả Mỹ và Israel đều khẳng định thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran trong 2 tuần, do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tối 7/4, không bao gồm Lebanon.

Dù cho biết ông đã chỉ đạo nội các Israel “mở các cuộc đối thoại trực tiếp với Lebanon”, nhưng ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục dồn toàn lực tấn công nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon “cho đến khi khôi phục an ninh cho đất nước”.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng thông báo Tel Aviv đã phát động các cuộc tập kích mới nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa của Hezbollah ở Lebanon vào tối 9/4 sau một ngày thực hiện “cuộc tấn công phối hợp lớn nhất” vào nước láng giềng kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2.