MS 2025.346

Hơn một tháng trôi qua kể từ ngày chồng qua đời, nỗi đau mất mát vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng người phụ nữ ấy. Thế nhưng, giữa bi kịch, chị Nguyễn Thị Yến (SN 1982, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) phần nào được an ủi khi chứng kiến con trai nhờ quả thận của bố đang “hồi sinh” từng ngày; đồng thời, những phần mô tạng khác của chồng chị cũng đang tiếp tục cứu sống thêm nhiều con người xa lạ.

Bị suy thận giai đoạn 5, Khánh phải trải qua thời gian điều trị nhiễm trùng máu kết hợp lọc máu

Bi kịch của gia đình chị Yến bắt đầu từ cuối năm 2022. Thời điểm đó, con trai lớn của chị là Đỗ Nam Khánh (SN 2003), khi đang là sinh viên năm thứ hai khoa Công nghiệp hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, bất ngờ xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sốt cao kéo dài.

Do có tiền sử viêm amidan mãn tính, Khánh tự mua thuốc về uống. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm, sức khỏe ngày càng suy kiệt khiến chị Yến vội vã từ Lạng Sơn xuống Hà Nội đưa con đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Bạch Mai, Khánh nhập viện trong tình trạng nguy kịch và rơi vào hôn mê suốt ba ngày.

Các bác sĩ chẩn đoán Khánh bị suy thận mạn giai đoạn cuối, tiến triển nhanh do không được phát hiện kịp thời và có tiền sử lạm dụng thuốc hạ sốt. Căn bệnh nan y khiến tương lai của chàng trai trẻ với bao hoài bão như khép lại. Sau đó, Khánh phải trải qua một tháng điều trị nhiễm trùng máu kết hợp lọc máu liên tục.

Tháng 1/2023, Khánh được phẫu thuật mổ cầu tay để chạy thận nhân tạo nhưng ca mổ không thành công do mạch máu dị dạng. Chuyển sang Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ phải thực hiện nhiều thủ thuật phức tạp mới giúp ca phẫu thuật thành công. Sau gần một tháng điều trị tại đây, Khánh tiếp tục về Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn thêm một tháng nữa, rồi phải lọc máu định kỳ tại địa phương.

Sau khi được ghép thận của bố, sức khoẻ của Khánh hồi phục dần nhưng gia đình lại đối diện với khoản nợ lớn hơn 1 tỷ đồng

Nhận thấy bệnh nhân còn quá trẻ, các bác sĩ khuyên gia đình nên tiến hành ghép thận để Khánh có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, quyết định này khiến gia đình chị Yến vô cùng đắn đo.

Chồng chị, anh Đỗ Cảnh Tĩnh (SN 1976) là lao động chính trong nhà. Chị Yến sẵn sàng hiến một bên thận cho con dù biết sức khỏe bản thân sẽ suy giảm. Thế nhưng, kết quả xét nghiệm cho thấy thận của chị không tương thích với con, lại thêm việc chị mắc bệnh tuyến giáp. Gia đình đành ngậm ngùi từ bỏ hy vọng vì chi phí mua thận từ nguồn bên ngoài vượt quá khả năng chi trả.

Nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Ngày 21/10 vừa qua, anh Tĩnh không may bị ngã khi đang đi bộ trên đường, đập gáy xuống đất, tình trạng nguy kịch. Do điều kiện đi lại khó khăn ở vùng núi, khi anh được đưa tới Bệnh viện Việt Đức thì đã quá muộn để phẫu thuật, bởi nếu mổ, nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ là rất lớn.

Chị Yến đứng nhìn con trai sau cánh cửa phòng bệnh

Trong tuyệt vọng, chị Yến bật khóc nức nở trước các bác sĩ: “Con tôi bệnh nặng, bố là trụ cột gia đình, nhưng tính mạng cũng heo hắt, giờ gia đình tôi biết sống sao?”. Trước hoàn cảnh éo le ấy, các bác sĩ gợi ý xét nghiệm thận của anh Tĩnh để ghép cho Khánh. Kết quả mang lại tia hy vọng hiếm hoi khi mức độ tương thích đạt 100%.

Những ngày túc trực tại bệnh viện, chứng kiến sự khan hiếm nguồn tạng và nhiều bệnh nhân không chờ được tạng ghép đã ra đi, chị Yến đi đến một quyết định đầy nhân ái: hiến thêm các mô, tạng khác của chồng để cứu những người bệnh xa lạ.

Ngày 31/10, anh Đỗ Cảnh Tĩnh trút hơi thở cuối cùng. Tối cùng ngày, ca ghép thận cho Khánh được tiến hành. Đồng thời, theo nguyện vọng của gia đình, tim, gan và một bên thận còn lại của anh Tĩnh cũng được hiến cho các bệnh nhân khác. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã mang lại sự sống khi các bệnh nhân nhận tạng đều hồi phục rất nhanh.

Riêng Khánh gặp nhiều khó khăn hơn. Trong 14 ngày đầu sau ghép, cơ thể em tiếp nhận thận rất chậm, vẫn phải lọc máu khiến người mẹ nhiều lúc rơi vào tuyệt vọng, lo sợ con bị thải ghép. Thế nhưng, đến ngày thứ 15, điều kỳ diệu xảy ra khi chức năng quả thận bắt đầu hoạt động ổn định. Sau ba tuần, Khánh được xuất viện trở về nhà.

Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì trước mắt hai mẹ con lại là gánh nặng kinh tế khổng lồ. Dù được miễn phí ca phẫu thuật ghép thận, song toàn bộ chi phí điều trị trước đó từ năm 2022 đến nay đã lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Để có tiền cứu con, chị Yến phải vay ngân hàng hơn 400 triệu đồng, số còn lại khoảng 800 triệu đồng vay mượn anh em, họ hàng và đến nay vẫn chưa có khả năng chi trả.

Sau phẫu thuật, Khánh vẫn cần điều trị phục hồi lâu dài và sử dụng nhiều loại thuốc đặc trị sau ghép với chi phí tốn kém. Dù phía trước còn vô vàn khó khăn, chàng trai vừa trở về từ “cửa tử” vẫn mong sớm hồi phục hoàn toàn để thay bố phụ giúp mẹ trả nợ, ổn định kinh tế và lo cho cậu em Đỗ Nam Phúc (SN 2013) được học hành đến nơi đến chốn.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Yến

Theo Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Đỗ Nam Khánh (SN 2003) bị suy thận giai đoạn 5, phải điều trị lọc máu kéo dài và được ghép thận từ bố là anh Đỗ Cảnh Tĩnh, nạn nhân tai nạn nặng không còn khả năng cứu chữa.

Trong thời khắc đau buồn nhất, gia đình đã đồng ý hiến tim cho một bệnh nhân khác và thận cho con trai. Tổng chi phí điều trị trước và sau ghép vượt quá 1 tỷ đồng. Hiện nay, bệnh nhân Khánh vẫn phải điều trị bằng thuốc lâu dài, gia đình đang lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp đỡ em Đỗ Nam Khánh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.346 (em Đỗ Nam Khánh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Yến (mẹ Đỗ Nam Khánh): Khu Nhị Hà, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại: 0918323068.