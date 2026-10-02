Việc sửa chữa cầu Sông Lô (Phú Thọ) đã đạt trên 70%. Tuy nhiên, trụ T5 nằm giữa dòng vẫn là hạng mục phức tạp nhất, ảnh hưởng đến thời điểm ô tô có thể lưu thông trở lại.

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Sau khoảng 6 tháng thi công, diện mạo các trụ cầu Sông Lô - cây cầu bị hư hỏng nghiêm trọng sau 10 năm đưa vào sử dụng tại tỉnh Phú Thọ đã có sự thay đổi, đặc biệt là ở phần bệ đỡ các trụ cầu.

Ghi nhận của PV VietNamNet vào ngày 29/9, việc sửa chữa, gia cố các trụ cầu vẫn đang được triển khai. Ở trụ T4, công nhân lắp dựng cốt thép quanh bệ trụ; khu vực thi công được bao quanh bằng đường công vụ đắp nổi giữa lòng sông. Từ trên cao, một số trụ cầu khác cũng đã có bệ gia cố, móng cọc mới.

Công nhân lắp dựng cốt thép quanh bệ trụ T4 cầu Sông Lô. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết việc sửa chữa, gia cố cầu Sông Lô đã đạt tiến độ trên 70%. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành việc sửa chữa 5 trong tổng số 8 trụ cầu.

Trong số các hạng mục còn lại, trụ T5 nằm giữa dòng sông là vị trí phức tạp nhất.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, trụ này chưa được sửa chữa xong, vì vậy chưa thể tính đến phương án cho ô tô lưu thông qua cầu.

“Nếu làm xong được trụ T5 thì việc điều tiết giao thông sẽ dễ hơn”, vị lãnh đạo sở cho hay.

Về thời gian hoàn thành, đại diện Sở Xây dựng dự kiến công việc sửa chữa có thể kết thúc vào giữa hoặc cuối tháng 11, với điều kiện thời tiết thuận lợi và mực nước sông Lô ổn định.

Toàn cảnh cầu Sông Lô trong quá trình sửa chữa, gia cố các trụ. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, cầu Sông Lô bị hạn chế lưu thông đối với ô tô sau khi phát hiện một số trụ hư hỏng, bê tông bong tróc, lộ cốt thép. Kết quả kiểm tra sơ bộ từng ghi nhận tình trạng xói lở nghiêm trọng tại trụ T5, nơi lòng sông bị xói sâu đến lớp đá vôi.

Theo phương án sửa chữa được công bố trước đây, cả 8 trụ cầu đều được gia cố, mở rộng bệ đỡ và bổ sung cọc. Trong đó, trụ T5 thuộc nhóm phải bổ sung nhiều cọc. Việc thi công tại vị trí giữa dòng phụ thuộc đáng kể vào điều kiện dòng chảy và mực nước sông.

Trong thời gian sửa chữa cầu Sông Lô cơ quan chức năng chỉ cho phép xe máy, xe đạp và xe thô sơ di chuyển qua cầu.

Cầu phao do Lữ đoàn 249 vận hành cách cầu Sông Lô khoảng 500m về phía hạ lưu. Ảnh: Đức Hoàng

Xe ô tô dưới 9 chỗ sẽ di chuyển qua cầu phao do Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh vận hành cách cầu Sông Lô khoảng 500m về phía hạ lưu.

Các phương tiện còn lại được tổ chức theo phương án phân luồng hiện hành. Thời điểm và điều kiện để ô tô trở lại lưu thông qua cầu sẽ được xác định sau khi các hạng mục còn lại hoàn thành và cơ quan chức năng đánh giá an toàn công trình.