Sáng 7/11, lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị cùng các cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trạng khu vực hẻm 634/8 đường Trần Phú, nơi nhiều nhà dân nằm sát chân sườn núi Lớn có nguy cơ sạt lở.
Kết quả ghi nhận cho thấy có 3 vị trí sạt lở ăn sâu vào móng nhà, làm lộ đất nền. Dù các điểm này cách nhau khá xa, song theo đánh giá của lực lượng chức năng, khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lan rộng nếu mưa lớn kéo dài.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã treo biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, dựng hàng rào tạm và yêu cầu người dân không quay lại khu vực cho đến khi có đánh giá an toàn.
Một người dân cho biết sáng cùng ngày, họ quay về nhà để lấy thêm đồ đạc nhưng không được phép tiếp cận vì khu vực vẫn bị phong tỏa do nguy cơ sạt lở cao.
Ông Nghiêm Viết Hùng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu cho biết, khu vực này từng được cảnh báo nguy cơ sạt lở từ năm 2022. Gần đây, khu vực xuất hiện thêm các vị trí nứt, sụt mới, nên chính quyền đã tổ chức di dời khẩn toàn bộ 19 hộ dân với 81 nhân khẩu trong đêm 6/11.
Theo ông Hùng, hiện phòng đang tham mưu ủy ban phường mời đơn vị chuyên môn khảo sát, đánh giá toàn diện mức độ ổn định địa chất, từ đó đưa ra phương án lâu dài cho người dân.
Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng uỷ phường Vũng Tàu cho biết, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ người dân ổn định nơi ở tạm, đồng thời kiến nghị các cơ quan chuyên môn TPHCM sớm tổ chức khảo sát địa chất để có hướng xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn cho khu dân cư.