Sáng 7/11, lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị cùng các cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trạng khu vực hẻm 634/8 đường Trần Phú, nơi nhiều nhà dân nằm sát chân sườn núi Lớn có nguy cơ sạt lở.

Khu vực có nguy cơ sạt lở tại hẻm 634/8 Trần Phú, phường Vũng Tàu được lực lượng chức năng căng dây cảnh báo. Ảnh: Q.H

Kết quả ghi nhận cho thấy có 3 vị trí sạt lở ăn sâu vào móng nhà, làm lộ đất nền. Dù các điểm này cách nhau khá xa, song theo đánh giá của lực lượng chức năng, khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lan rộng nếu mưa lớn kéo dài.

Sân một căn nhà tại khu vực nằm trơ trọi trước vực sâu. Toàn bộ thành viên trong nhà đã được di dời. Ảnh: Q.H

Một trong ba vị trí sạt lở ăn sâu vào móng nhà dân tại hẻm 634/8 Trần Phú. Ảnh: Q.H

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã treo biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, dựng hàng rào tạm và yêu cầu người dân không quay lại khu vực cho đến khi có đánh giá an toàn.

Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Q.H

Biển cảnh báo nguy hiểm được đặt tại các khu vực nguy cơ sạt lở. Ảnh: Q.H

Một người dân cho biết sáng cùng ngày, họ quay về nhà để lấy thêm đồ đạc nhưng không được phép tiếp cận vì khu vực vẫn bị phong tỏa do nguy cơ sạt lở cao.

Ông Nghiêm Viết Hùng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu cho biết, khu vực này từng được cảnh báo nguy cơ sạt lở từ năm 2022. Gần đây, khu vực xuất hiện thêm các vị trí nứt, sụt mới, nên chính quyền đã tổ chức di dời khẩn toàn bộ 19 hộ dân với 81 nhân khẩu trong đêm 6/11.

Theo ông Hùng, hiện phòng đang tham mưu ủy ban phường mời đơn vị chuyên môn khảo sát, đánh giá toàn diện mức độ ổn định địa chất, từ đó đưa ra phương án lâu dài cho người dân.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng uỷ phường Vũng Tàu, thăm hỏi các hộ dân được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Ảnh: Q.H

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng uỷ phường Vũng Tàu cho biết, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ người dân ổn định nơi ở tạm, đồng thời kiến nghị các cơ quan chuyên môn TPHCM sớm tổ chức khảo sát địa chất để có hướng xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn cho khu dân cư.