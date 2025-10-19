Tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TPHCM ngày 18/10, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết Thường trực Thành ủy đã quyết định dừng triển khai dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, theo tường thuật của báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ông Trần Lưu Quang cho biết: “Hiện nay, chủ trương của Thường trực Thành ủy là không phát triển dự án nhà ở tại đây và sẽ phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng các dịch vụ công cộng khác".

Khu đất dự án khu phức hợp nằm gần Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM. Ảnh: Quang Trần

Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội tọa lạc trên khu đất có một mặt trải dài giáp sông Sài Gòn, mặt còn lại là mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành (thuộc các phường 12, 13 và 18, quận 4 cũ). Đây được xem là khu “đất vàng” hiếm hoi còn sót lại, khi chỉ cách trung tâm TPHCM một cây cầu Khánh Hội.

Theo tường thuật của báo SGGP, khu đất số 1 Lý Thái Tổ cũng sẽ được chuyển thành công viên. Hiện tại đã có nhà đầu tư đồng ý xây công viên ở khu đất này tặng thành phố. Ảnh: Nguyễn Huế

Về pháp lý, tháng 12/2016, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 6815/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông (Công ty Ngọc Viễn Đông) làm chủ đầu tư dự án. Tổng mức đầu tư công bố hơn 11.000 tỷ đồng.

Ảnh: Nguyễn Huế

Theo quy hoạch, dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội gồm: Khu nhà ở cao tầng có chức năng thương mại, dịch vụ và căn hộ (3.116 căn); 32 biệt thự ven sông; trường học từ cấp mẫu giáo đến trung học cơ sở; trạm y tế... Tổng diện tích mặt đất và mặt nước của dự án khoảng 31,5 ha.

Khu đất có một mặt trải dài giáp sông Sài Gòn, qua cầu Khánh Hội là đến trung tâm quận 1 (cũ). Ảnh: Quang Trần

Quyết định cũng nêu rõ: Trường hợp TPHCM đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tất Thành mà ranh lộ giới ảnh hưởng đến phạm vi dự án thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao phần đất thuộc ranh lộ giới.

Khu “đất vàng” này có nguồn gốc là khu vực bến Nhà Rồng - Khánh Hội, trước đây thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn).

Ảnh: Nguyễn Huế

Năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương cho Cảng Sài Gòn góp vốn cùng hai đối tác để thành lập pháp nhân mới triển khai dự án khu phức hợp.

Trên cơ sở đó, tháng 1/2014, Công ty Ngọc Viễn Đông được thành lập. Tháng 8/2017, Cảng Sài Gòn đã tiến hành thủ tục bàn giao đất khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Công ty Ngọc Viễn Đông dự kiến triển khai dự án và tung sản phẩm ra thị trường vào năm 2018.

Dự án khu phức hợp "án binh bất động" suốt chục năm qua. Ảnh: Quang Trần

Tuy nhiên, đến nay công tác giải phóng mặt bằng của dự án vẫn chưa hoàn tất. Nhiều nhà kho thuộc khu vực bến cảng trước đây vẫn chưa được di dời, phần mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành vẫn còn nhiều ki-ốt cho thuê đang hoạt động.

Sau gần 10 năm được chấp thuận chủ trương, dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội vẫn chưa có động thái triển khai. Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, TAND TPHCM đã kê biên dự án này để khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa diễn ra tháng 10/2024, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị tòa án giải tỏa quyết định kê biên dự án để khắc phục hậu quả cho các bị hại. Tuy nhiên, trước thông tin TPHCM quyết định dừng triển khai, số phận của Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội dường như đã được định đoạt.

"Thường trực Thành ủy cũng có ý tưởng xây dựng Tượng đài tưởng niệm đồng bào đã mất trong đại dịch Covid-19 ở đây", Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang được dẫn lời trên báo SGGP. Ảnh: Nguyễn Huế



