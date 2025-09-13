Rác ngập đường, mùi hôi bủa vây

Suốt nhiều năm qua, hơn 150 hộ dân tại ngõ 39 phố Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội) phải sống trong cảnh ngập úng, rác thải chất đống, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong khi dự án cải tạo hạ tầng thi công dở dang vẫn chưa có hồi kết.

Ông Vĩnh cho biết đã nhiều năm nay người dân phải sống trong cảnh rác thải ngập mương, bốc mùi.

Ghi nhận của phóng viên VietNamNet tại ngõ 39 cho thấy tình trạng ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Dọc tuyến mương, rác thải sinh hoạt, phế thải vật liệu chất đống, nước thải tù đọng đen kịt bốc mùi khó chịu.

Ông Phạm Duy Vĩnh, Tổ phó tổ dân phố số 9, cho biết: Trước đây khu vực này là đầm Cụm Năm, nhưng khi dân cư tăng, nhiều hộ lấn chiếm khiến mương thoát nước bị thu hẹp. Mỗi trận mưa, nước dâng lên ngập hết cả nhà. “Dân khổ nhất là mùi hôi, ruồi muỗi, trẻ em, người già bệnh tật quanh năm”, ông Vĩnh than thở.

Mưa xuống là cả ngõ phố lại ngập nước thải. (Ảnh: người dân cung cấp)

Ô nhiễm môi trường chưa dừng lại, ngập úng còn khiến cuộc sống các hộ dân khốn đốn hơn. Trận mưa lớn đầu tháng 8 vừa qua, nước thải dâng gần một mét, nhiều gia đình phải di chuyển đồ đạc lên cao, vật dụng hỏng toàn bộ.

“Nước thải dâng cao người dân đi lại trong ngõ rất khó khăn, nhất là trẻ nhỏ và người già. Ngoài mùi hôi, nguy cơ bệnh ngoài da, bệnh hô hấp luôn rình rập”, ông Vĩnh bày tỏ.

Sau kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua, phường Hồng Hà đã huy động xe tải thu dọn rác tại ngõ 39 phố Tứ Liên. Tuy nhiên, hiện dưới lòng mương và cả trên đường vẫn ngập rác thải.

Mỗi đợt mưa to kéo dài, nguồn nước thải ngập từ Phú Thượng qua Nhật Tân, Quảng An chảy về khiến khu vực ngõ 39 ngập úng nặng nề. Tình trạng càng trầm trọng hơn sau khi dự án kè đầm Cụm Năm được triển khai từ đầu năm 2025 nhưng thi công không đồng bộ.

"Ban đầu dự án thông báo sẽ hoàn thành trong 300 ngày, nhưng đến nay phần thượng lưu chỉ quây tôn, thi công chậm, còn khu vực ngõ 39 mới đóng cọc rồi bỏ dở, khiến dòng chảy thường xuyên bị ứ đọng”, một hộ dân sống trong ngõ 39 bức xúc.

Phường sẽ thông tin về phương án xử lý

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Lê Hồng Thắng – Chủ tịch UBND phường Hồng Hà cho biết, phường đã ghi nhận phản ánh của người dân về tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, đổ rác thải bừa bãi và dự án thi công dở dang.

“Chúng tôi tiếp nhận những thông tin phản ánh của người dân, sẽ cho kiểm tra và thông tin với báo VietNamNet”, ông Thắng nói.

Hàng ngày người dân vẫn phải chịu cảnh khốn khổ vì rác thải bốc mùi.

Thông tin thêm về phản ánh của người dân, ông Nguyễn Đình Thu – Chánh văn phòng UBND phường Hồng Hà cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Kinh tế hạ tầng của phường đã liên hệ với Công ty Thoát nước Hà Nội để khơi thông dòng chảy.

Tuy nhiên, do nước ngập nhiều, rút chậm nên phải mất một ngày mới rút hết. Trong khi đó, hệ thống cống thoát nước kém, xuống cấp, cộng với dự án triển khai chậm khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo phản ánh của người dân, dự án thi công khu vực đầm Cụm Năm đóng cọc xong rồi để đó.

Về dự án kè mương, lãnh đạo phường cho biết đang rà soát trong danh mục thành phố giao để tháo gỡ vướng mắc.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát và thông tin về phương án xử lý, cung cấp sớm tới báo chí. Phường xác định tinh thần cầu thị, không né tránh và sẽ từng bước giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc”, lãnh đạo phường Hồng Hà khẳng định.