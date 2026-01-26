Sáng 26/1, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra, truy xét hai đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai, tại số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Hai đối tượng cướp ngân hàng bỏ trốn bằng xe máy. Ảnh: Cắt từ clip

Trong quá trình điều tra, ngày 25/1, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe máy màu vàng – đen, nghi là phương tiện hai đối tượng sử dụng khi gây án. Chiếc xe được các đối tượng đào hố chôn giấu tại một bãi đất trống, cách hiện trường vụ cướp khoảng 5km.

Cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai đã phong tỏa, khám xét hai căn nhà trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) và đường Tuệ Tĩnh (phường Diên Hồng) để phục vụ công tác truy xét các nghi can liên quan.

Khu vực hố đào hình chữ nhật, sâu khoảng 1m, nơi giấu chiếc xe máy nghi là phương tiện hai đối tượng sử dụng khi gây án. Ảnh: G.X

Theo ghi nhận, sáng 26/1, vị trí phát hiện chiếc xe máy nằm trong một hố sâu có dấu hiệu mới bị đào, tại khu vực giáp ranh giữa Khu Công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng) và rừng thông do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý. Đây là khu vực hẻo lánh, địa hình phức tạp, nhiều bụi rậm, ít người qua lại.

Theo đại diện UBND phường Diên Hồng, toàn bộ công tác điều tra vụ việc do Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp thực hiện. Chính quyền địa phương chỉ nắm thông tin ban đầu về địa điểm phát hiện chiếc xe, nằm phía sau một khu công nghiệp và thuộc địa giới hành chính của phường.

Cảnh sát phong tỏa căn nhà trên đường Nguyễn Viết Xuân, truy tìm hai nghi phạm. Ảnh: G.X

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 16h ngày 19/1, hai đối tượng nam giới xông vào Phòng Giao dịch Trà Bá. Tại đây, các đối tượng rút ra vật nghi là súng để đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng, khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Sau đó, chúng cướp một số tiền lớn, cho vào túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo mô tả, hai đối tượng mặc áo khoác màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có in chữ “Grab” màu trắng ở hai bên, điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter màu vàng – đen, biển kiểm soát 77G1-313.12.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện người hoặc phương tiện có đặc điểm nghi vấn như trên, khẩn trương thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp xử lý theo quy định.

Chiều 25/1, trao đổi với Báo Pháp Luật TPHCM, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú vào ngày 19/1. Vụ án hiện đang trong giai đoạn điều tra, khi có kết quả sẽ thông tin chính thức. Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng hai nghi phạm gây ra vụ việc đã bị bắt giữ, chiều cùng ngày, lãnh đạo phường Hội Phú cho biết mới chỉ nắm được thông tin từ mạng xã hội. Thực tế, chính quyền địa phương chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ cơ quan công an.