Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 16/9, tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội  xảy ra cháy lán tạm, khiến cả gia đình 4 người tử vong.

Trong lán tạm xảy ra cháy có 4 người đang ngủ trong nhà gồm: vợ, chồng và hai người con (cháu nhỏ mới khoảng 4 tháng tuổi). Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài.

Theo nhân chứng tại hiện trường, lán xảy ra cháy cũng là nhà xưởng kinh doanh hàn xì, có diện tích ước tính khoảng 200m2.

Ghi nhận của PV, lán được xây dựng bằng vật liệu tạm, với tường ngoài được quây bằng gạch, tôn và lợp kín bằng mái tôn.

Ở bên trên tầng 2 của lán tạm có nhiều cửa sổ nhưng đã bị biến dạng do sức nóng của vụ cháy.

Trong khi đó, ở tầng 1 có nhiều cửa sổ nhưng được hàn kín bởi song sắt. Trong quá trình cứu hỏa, lực lượng chức năng đã phá kính để thoát khói ra ngoài.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm bên trong lán tạm bị cháy để điều tra vụ việc.

Người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, lán tạm là nơi sản xuất cơ khí của đôi vợ chồng trẻ. Bên cạnh đó còn có một số phòng cho thuê trọ ở phía sau nhưng thời điểm xảy ra cháy những người trọ ở đây đã kịp thoát ra bên ngoài.