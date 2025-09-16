Sáng 16/9, nhiều người dân tại thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, Hà Nội) bàng hoàng khi biết thông tin vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong tại lán tạm ở khu vực gần Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách Khoa.

Ông K. - sinh sống cách hiện trường vụ cháy khoảng 100m cho biết, lúc 4h30 cùng ngày, ông bị đánh thức bởi nhiều tiếng xe cứu hỏa. Sau đó, ông vội chạy ra ngoài thì phát hiện cháy xảy ra tại khu lán tạm, tập kết vật liệu xây dựng.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại xã Thường Tín. Ảnh: H.D

"Lúc này, ở khu vực lán, xưởng khói bốc ra nghi ngút, bên trong nhiều tiếng nổ vang lên. Rất nhiều xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường để dập lửa và ứng cứu người mắc kẹt", ông K. kể lại.

Cũng theo ông K., nơi xảy ra cháy là lán tạm, tập kết vật liệu xây dựng, bên ngoài được quây kín bởi tôn và chân tường được xây gạch.

"Bên ngoài có nhiều cửa sổ được lắp song sắt và kính. Lực lượng chức năng đã phá kính để thoát khói", ông K. miêu tả lại.

Phần tôn quây bên ngoài nhà xưởng bị biến dạng sau vụ cháy. Ảnh: H.D

Cũng có mặt tại hiện trường vụ cháy, ông Mạnh (sinh sống tại đường Bạch Đằng, thôn Văn Giáp) kể lại, khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cứu hỏa cùng Công an xã có mặt rất nhanh nhưng do lán tạm bị quây kín, cửa chính ra vào kiên cố nên công tác cứu hỏa gặp khó khăn.

"Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng quây rào, phong tỏa đường vào khu lán. Biết thông tin có 4 người tử vong trong đám cháy, tôi rất xót xa", ông Mạnh chia sẻ.

Phần tôn lợp xung quanh lán tạm đã bị bạc màu, biến dạng do sức nóng của vụ cháy. Ảnh: H.D

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo cháy tại khu vực thôn Văn Giáp (xã Thường Tín). Thời điểm xảy ra cháy, có 4 người đang ngủ trong nhà gồm: vợ, chồng và 2 người con (cháu nhỏ khoảng 4 tháng tuổi). Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân đã không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại hiện trường.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực số 5, 31, 32, 34 phối hợp cùng Công an xã Thường Tín và chính quyền địa phương đến hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.