Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 16/9, tại thôn Văn Giáp (xã Thường Tín). Lúc đó, có 4 người đang ngủ trong nhà gồm: vợ, chồng và 2 người con (cháu nhỏ khoảng 4 tháng tuổi). Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân đã không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại hiện trường.

Hiện trường vụ cháy tại xã Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: H.D

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực số 5, 31, 32, 34 cùng Công an xã Thường Tín và chính quyền địa phương đến hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.