Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong tại thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, Hà Nội).

Theo đó, vào 4h40 cùng ngày, Tổng đài 114 - Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy.

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường.

Bên trong địa điểm xảy ra cháy khiến 4 người tử vong. Ảnh: CACC

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và CNCH.

Cũng theo Công an Hà Nội, địa điểm xảy ra cháy có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp. Đây là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Nơi xảy ra cháy được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: H.D

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Giám đốc Công an TP đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.