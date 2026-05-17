Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế, Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, nồi chiên không dầu (Air Fryer) được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng giảm lượng dầu mỡ trong chế biến thực phẩm. Tuy vậy, quanh thiết bị này vẫn tồn tại không ít hiểu lầm.

“Về bản chất, nồi chiên không dầu là một dạng lò nướng đối lưu thu nhỏ. Thiết bị hoạt động bằng cách sử dụng luồng khí nóng khô lưu thông với tốc độ cao quanh thực phẩm để tạo ra phản ứng Maillard giúp món ăn có lớp vỏ vàng nâu, giòn và mùi thơm đặc trưng. Khác với phương pháp chiên ngập dầu truyền thống, thực phẩm không chìm trong dầu mỡ khi chế biến. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là món ăn hoàn toàn không dầu”, Tiến sĩ Giang nói.

Sử dụng nồi chiên không dầu chỉ giảm mỡ. Ảnh: Huyền Vy

Đặc biệt, với những thực phẩm vốn chứa nhiều chất béo như thịt ba chỉ, đùi gà hay cá béo, lượng mỡ tự tiết ra trong quá trình chế biến thường đã đủ tạo độ giòn. Nhưng với các thực phẩm ít béo như rau củ, khoai tây hoặc cá nạc, việc phết hay xịt một lớp dầu mỏng vẫn cần thiết để giúp món ăn vàng giòn hơn, hạn chế khô bề mặt và hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu như A, D, E, K.

“Vì vậy, tên gọi nồi chiên không dầu dễ khiến nhiều người hiểu chưa đúng bản chất. Chính xác hơn, đây là thiết bị giúp giảm đáng kể lượng dầu mỡ so với cách chiên truyền thống nhưng cũng không thể hô biến thực phẩm chế biến sẵn thành món ăn lành mạnh.

Nếu nguyên liệu ban đầu là xúc xích, gà tẩm bột, khoai tây đông lạnh nhiều muối hoặc chứa chất béo chuyển hóa (trans-fat) thì việc chế biến bằng nồi chiên không dầu cũng không làm mất đi các nguy cơ dinh dưỡng vốn có”, Tiến sĩ Giang nói.

Một sai lầm phổ biến khác là nhiều người cho rằng dùng nồi chiên không dầu có thể ăn đồ chiên “thoải mái hơn”. Thực tế, dù giảm lượng dầu mỡ đây vẫn là phương pháp chế biến ở nhiệt độ cao.

"Nếu thường xuyên ăn các món chiên, đặc biệt là thực phẩm chế biến sẵn, nguy cơ thừa năng lượng, rối loạn mỡ máu hay tăng huyết áp vẫn hiện hữu. Bên cạnh đó, việc vệ sinh nồi không thường xuyên cũng tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe. Dầu mỡ và vụn thực phẩm tích tụ lâu ngày, khi bị nung nóng lặp đi lặp lại, có thể sinh ra các gốc tự do và chất oxy hóa bất lợi", Tiến sĩ Giang nhấn mạnh.

Do đó, chuyên gia khuyến cáo người dân cần vệ sinh khay chiên sau mỗi lần sử dụng, tránh để dầu mỡ bám cháy kéo dài và thay dụng cụ khi lớp chống dính bong tróc.