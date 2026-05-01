Chuyên gia Manaker thường xuyên chia sẻ kiến thức về sức khỏe phụ nữ, lối sống và xu hướng chăm sóc thể chất. Dưới đây là chia sẻ của cô trên Prevention về việc ăn khoai lang trong một tuần:

Cách tiếp cận ăn uống của chúng tôi luôn tập trung vào sự đa dạng và cân bằng. Chúng tôi thường xuyên nhấn mạnh “ăn đủ màu sắc” và khuyến khích thay đổi nguồn carbohydrate. Vì vậy, việc ăn một loại tinh bột trong bảy ngày liên tiếp có phần đi ngược lại nguyên tắc đó.

Tuy nhiên, khoai lang rõ ràng là thực phẩm giàu dinh dưỡng và tôi tò mò muốn biết việc ăn mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào. Những suy nghĩ ban đầu của tôi chủ yếu mang tính thực tế: Liệu tôi có chán không? Tôi có nhận thấy sự thay đổi rõ rệt nào về tiêu hóa hay mức năng lượng không?

Ăn khoai lang đều đặn tốt cho hệ tiêu hóa. Ảnh minh họa: AI

Điều gì đã xảy ra khi tôi ăn khoai lang mỗi ngày?

Để thực hiện thử nghiệm, tôi chọn chỉ ăn khoai lang ruột cam thay vì trộn lẫn với các loại ruột trắng hoặc tím để giữ tính nhất quán. Trong suốt cả tuần, tôi thay đổi cách chế biến để tránh nhàm chán. Tôi thường ăn khoai lang vào bữa tối và đôi khi là món chính cho bữa sáng.

Tôi bắt đầu nhận thấy những thay đổi theo từng ngày. Ngoài cảm giác nhiều năng lượng hơn vào buổi chiều và tiêu hóa ổn định, khoai lang giúp tôi no lâu sau bữa ăn. Tôi không còn thèm đồ ngọt hay đồ ăn vặt vào buổi tối muộn như trước. Một lợi ích bất ngờ khác: làn da có vẻ đủ ẩm và sáng hơn sau vài ngày dù khó khẳng định hoàn toàn nhờ khoai lang. Dù vậy, những thay đổi nhỏ này khiến thử thách trở nên thú vị hơn tôi nghĩ.

Tiêu hóa là phần tôi cảm nhận rõ rệt nhất. Nhờ nguồn chất xơ từ khoai lang, hệ tiêu hóa của tôi hoạt động rất trơn tru. Dù ăn cùng một loại thực phẩm mỗi ngày bắt đầu hơi nhàm chán vào ngày thứ sáu nhưng những lợi ích về thể chất khiến thử nghiệm hoàn toàn xứng đáng.

Giá trị dinh dưỡng của khoai lang

Khoai lang là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một củ khoai lang nướng cỡ trung bình (khoảng 114g) ăn cả vỏ cung cấp khoảng 103 kcal, 24g carbohydrate, 4g chất xơ và 2g protein; đồng thời đáp ứng hơn 100% nhu cầu vitamin A hằng ngày, cùng khoảng 12% kali và 25% vitamin C. Không chỉ vậy, khoai lang còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, nổi bật là beta-carotene trong loại ruột cam và anthocyanin trong loại ruột tím bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Ai không nên ăn khoai lang?

Những người có tiền sử sỏi thận canxi-oxalat nên hạn chế vì khoai lang chứa oxalat - hợp chất có thể kết hợp với canxi và góp phần hình thành sỏi ở những người dễ mắc.

Ngoài ra, người bị bệnh thận mạn tính cần kiểm soát lượng kali nên thận trọng do khoai lang khá giàu kali và thận suy giảm chức năng có thể khó loại bỏ lượng dư thừa khỏi máu.